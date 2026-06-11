SpaceX挑戰史上最大IPO 馬斯克身價有望突破1兆美元

美國太空探索科技公司（SpaceX）今天進入上市前最後準備階段，預計將進行史上規模最大首次公開募股（IPO），有望讓共同創辦人馬斯克（Elon Musk）成為身價突破1兆美元的富豪。

法新社報導，在眾多計劃進軍公開交易市場的科技與人工智慧（AI）巨擘中，SpaceX將率先掛牌，而OpenAI與Anthropic也已向監管機構提交上市文件，預料將陸續跟進。

若一切如預期進行，這家由馬斯克於2002年共同創立的火箭與太空公司，12日將在那斯達克交易所開始交易。

按照慣例，知名企業上市首日通常會由高層主管敲響開市鐘，象徵交易正式開始。這次儀式預計將在紐約「時報廣場」（Times Square）的那斯達克總部舉行。

這次IPO可說是馬斯克迄今最大的財務豪賭。他旗下AI公司xAI及社群平台X也被納入這次SpaceX上市計畫，馬斯克今年稍早已將這兩家公司整併至SpaceX體系。

SpaceX計劃發行逾5億5500萬股股票，每股預計定價135美元，使SpaceX估值達約1.8兆美元，躋身華爾街最具價值企業之列。

上市細節及最終定價明天正式公布。根據彭博（Bloomberg）報導，由於認購需求超過可供股分4倍以上，市場也在猜測SpaceX是否會進一步提高發行價格。

值得注意的是，這次IPO有30%股分保留給散戶投資人，約為一般IPO配置比例的3倍，讓馬斯克支持者有機會直接持有公司股分。

上市後，馬斯克將同時擔任SpaceX執行長、技術長及董事長。

部分華爾街人士對SpaceX的財務狀況抱持保留態度，因為其高估值很大程度建立在馬斯克能否實現近似科幻小說般的願景，包括將資料中心部署至太空，以及利用尚未成熟驗證的技術把人類送往火星。

雖然SpaceX成長迅速，2025年營收達187億美元，但仍處於虧損狀態，全年淨損達49億美元。

更引人注目的是，SpaceX在上市文件中預測，未來各項業務總計可創造超過28.5兆美元營收。