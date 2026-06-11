傳OpenAI考慮大降價 與Anthropic展開客戶爭奪戰

「華爾街日報」今天引述知情人士的話報導，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI正考慮大幅調降向用戶收取的費用，以爭取從競爭對手Anthropic手中吸引更多客戶。

報導指出，OpenAI可能調降「詞元」（Token）收費；詞元是用於衡量人工智慧（AI）算力消耗與計費的核心標準，但相關討論仍可能有所變動。

路透社無法立即獨立證實這項消息。

知情人士表示，Anthropic預計也將採取類似降價措施。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）最近在一場活動中說：「我認為，我們會有很多辦法幫助人們花更少錢、獲得更大價值。」

為了讓AI系統處理查詢並執行任務，OpenAI和Anthropic必須投入大量計算資源，大幅降價可能侵蝕公司利潤。

在這場客戶爭奪戰中，OpenAI正努力追趕競爭對手、AI模型Claude開發商Anthropic。Anthropic推出的編程工具Claude Code近來爆紅，帶動其營收激增，這家成立僅5年的新創公司估值也首度超越OpenAI。

與此同時，OpenAI和Anthropic都在衝刺首次公開募股（IPO），而這場價格戰將是對兩家公司商業模式優勢的初步考驗。OpenAI本週稍早已跟隨Anthropic腳步，秘密提交IPO申請。

美國科技媒體The Information先前報導，阿特曼在給員工的訊息中表示，他預計公司「將在一年內」公開上市。