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輝達悄悄變身價值股！本益比竟低於標普500指數

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達股價近日走弱，預估本益比已低於標普500指數，市場開始討論其是否正逐漸轉變為價值股。路透
輝達股價近日走弱，預估本益比已低於標普500指數，市場開始討論其是否正逐漸轉變為價值股。路透

儘管輝達仍被市場歸類為高成長科技股，但近期股價持續回檔，估值已跌至比標普500指數更便宜的水準，開始浮現價值股特徵。

輝達周三下跌3.7%，收在200.42美元，近一個月累計跌幅約6%。

根據FactSet資料，目前預估本益比約19.7倍，低於標普500指數的20.4倍。對一家仍被視為AI產業核心受惠者的企業而言，這樣的估值相當罕見。

在股價表現上，輝達周三下跌3.7%，收200.42美元，近一個月累計跌幅約6%。

投資機構Laffer Tengler Investments執行長Nancy Tengler表示，由於輝達大幅提高股利，加上近期股價表現落後，該公司已將輝達納入價值投資組合。

她指出，輝達明年預估本益比約20倍，2027年約23倍，但市場預估其獲利成長率高達87%。以這樣的成長速度來看，輝達比許多民生消費類股更具吸引力。

除估值下降外，龐大的現金回饋能力也是市場開始以價值股角度看待輝達的重要原因。輝達規劃，未來將把50%的自由現金流透過股利與庫藏股回饋股東。

市場預估，輝達2026年自由現金流將達1,940億美元，意味著回饋股東的金額可能超過970億美元。

標普 回檔 輝達

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