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這種大型IPO在日本也很稀有 當地散戶認購SpaceX摩拳擦掌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
SpaceX獵鷹9號搭載日本月球探測車升空，如今日本散戶也可以搭上SpaceX IPO認購的行列。美聯社
SpaceX獵鷹9號搭載日本月球探測車升空，如今日本散戶也可以搭上SpaceX IPO認購的行列。美聯社

在全球投資人苦尋重量級投資標的之際，馬斯克旗下太空探索公司SpaceX正掀起一波搶購熱潮。在家戶資產高達15兆美元的日本，投資人對SpaceX趨之若鶩，SpaceX為此將在日本的募資目標調高四分之一至25億美元。

自軟銀集團2018年完成大型上市案以來，日本僅出現過一宗規模達到或超過這個水準的首次公開發行股票（IPO），可見SpaceX在日本堪稱稀有。

SpaceX已將750億美元IPO的30%留給散戶認購，引發搶購熱潮，即使近日美國科技股遭遇賣壓，熱情絲毫未減。知情人士說，這筆交易的認購需求已超過發行股數的四倍，

日本是亞洲唯一、也是全球少數幾個允許散戶直接參與SpaceX IPO的國家之一，其他包括澳洲、加拿大和部分歐洲國家。據彭博估算，按SpaceX 目標計算，日本投資人約占總籌資額3%，考量到部分基金的規定限制日本基金經理人買進外國股票，預計大部分將分配給散戶。

澳洲散戶需求同樣火熱。據當地媒體報導，投資人周一在電話等候線上排了近一小時，只為接通券商Commonwealth證券詢問SpaceX的相關事宜。

至於亞洲其他市場，數以百萬計的散戶投資人則無緣直接參與。知情人士表示，承銷商已被告知不得接受來自香港和大陸的認購申請，理由是牽涉關鍵技術出口限制。

在散戶大軍已成為市場主力的南韓，過去也曾大舉買進馬斯克旗下特斯拉（Tesla）股票。如今在各大網路社群上，投資人正熱烈交流如何參與SpaceX投資，例如透過持有SpaceX股權的大型科技公司間接布局，或提前買進未來勢必納入SpaceX的美國太空產業ETF。

日本擁有現金充裕的散戶投資人和便利的發售程序，自然是SpaceX的理想目標。日本央行數據顯示，家庭金融資產約達2,400兆日圓（15兆美元），其中約半數是現金和存款中。截至2025年3月，日本家庭持有現金的比率超過美國在內的其他主要經濟體。

SpaceX 日本 彭博

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