調查：美企在中國盈利改善 但對擴大投資仍謹慎

美中之間的長期競爭格局，似乎仍影響了雙方經商環境。彭博報導，美中貿易全國委員會的調查顯示，僅49%的受訪企業計畫今年在中國大陸投資，較去年創紀錄低點的48%僅增加1個百分點。

調查顯示，約92%的受訪企業去年實現盈利，較2025年增加10個百分點。隨著盈利能力改善，企業對未來的信心也增強。超過半數受訪者說，「對未來5年持樂觀或較為樂觀態度」，為2021年以來最高水平。

這項針對175家企業的調查，於今年2月和3月進行，時間早於美國總統川普與大陸國家主席習近平5月舉行、並維持兩國貿易休戰的峰會。調查結果凸顯，商界面對中美這兩個經濟超級大國的貿易爭端愈發擔憂，儘管貿易戰在2025年秋季暫時停止。

美中貿易全國委員會的調查顯示，95%的受訪企業認為，中國對保持全球競爭力至關重要。企業還稱，在中國賺取的利潤可為其全球擴張提供資金，同時幫助它們洞察未來競爭對手的發展情況。