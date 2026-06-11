快訊

首例！台大醫牙共同筆試用AI眼鏡作弊 申請入學抓3離譜違規

普丁「不戰不和」圖什麼？歐洲安全格局如何重塑

「上帝的建築師」高第逝世百年 聖家堂最高塔落成獲教宗祝福

聽新聞
0:00 / 0:00

崔泰源：SK海力士2034年前產能增至三倍 股價會繼續震盪下去

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
SK集團會長崔泰源。歐新社
SK集團會長崔泰源。歐新社

SK集團會長崔泰源接受日媒訪問時表示，為了因應人工智慧（AI）所需記憶體晶片需求暴增，SK海力士計劃在2034年前將晶圓產能擴增至目前的三倍。

崔泰源在東京出席「日經亞洲未來論壇」（Nikkei Future of Asia forum）說：「我們正依照盡可能擴產的計畫推進。根據我們的推估，未來五年晶圓產能會增加一倍。但坦白說，等到這些新產能全部到位後，增幅不只一倍，到2034年前左右會擴大至三倍。」

崔泰源表示，待南韓境內規劃中的晶圓廠全數完工後，SK海力士也會評估在海外興建新廠，包括日本在內。日本具備充足電力、乾淨水源、專業工程師以及化學材料供應商等必要基礎條件。

SK海力士今年以來市值已增至三倍，上個月成為繼台積電（TSMC）和三星電子（Samsung Electronics）之後，第三家晉身兆美元俱樂部的亞洲企業。

他對此表示，「股市總是會過度反應，跌起來也跌得很急」他說。「坦白說，市場現在並不穩定，處於非常不穩定的狀態，而且很可能會繼續這樣震盪下去。」

SK海力士近日大起大落，周四上漲2.5%，前一交易日大跌9.9%，但周二收盤大漲13%。

SK海力士 海力士 南韓

延伸閱讀

黃仁勳一句AI股大跌便宜買！深化與SK海力士、Naver合作…韓股民瘋狂進場搶便宜撿鑽石

力積電衝 AI 籌資280億

IPO熱潮來襲！美股終結供給萎縮時代 泡沫徵兆浮現

台積電5月營收4169.75億元創單月新高 連三個月站穩4000億元

相關新聞

日本星巴克要賣了？美國總部搶救本土市場 交易規模爆天價

據《彭博》與《路透》報導，美國咖啡連鎖巨頭星巴克正考慮調整日本業務的重大策略，可能的選項包括出售部分股權或推動重新上市（IPO）。消息一出，隨即帶動星巴克在美股股價上漲約1.5%。目前公司已與投資銀行展開初步討論。

黃仁勳談自身美國夢：承襲父母無退路移民精神

輝達執行長黃仁勳與前美國國務卿萊斯對談時表示，一連串機率極低的事件造就了輝達，而自己是美國夢的具體體現。他回憶起父母的犧...

輝達悄悄變身價值股！本益比竟低於標普500指數

儘管輝達仍被市場歸類為高成長科技股，但近期股價持續回檔，估值已跌至比標普500指數更便宜的水準，開始浮現價值股特徵。

這種大型IPO在日本也很稀有 當地散戶認購SpaceX摩拳擦掌

在全球投資人苦尋重量級投資標的之際，馬斯克旗下太空探索公司SpaceX正掀起一波搶購熱潮。在家戶資產高達15兆美元的日本，投資人對SpaceX趨之若鶩，SpaceX為此將在日本的募資目標調高四分之一至25億美元。

崔泰源：SK海力士2034年前產能增至三倍 股價會繼續震盪下去

SK集團會長崔泰源接受日媒訪問時表示，為了因應人工智慧（AI）所需記憶體晶片需求暴增，SK海力士計劃在2034年前將晶圓產能擴增至目前的三倍。

韓國酷澎個資大規模外流事件 遭罰款逾台幣138億元

韓國酷澎（Coupang）去年底發生大規模個資外流事件，韓國個人資訊保護委員會今天表示，對洩漏3750萬人個資、且擅自蒐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。