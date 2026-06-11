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崔泰源：SK海力士2034年前產能增至三倍 股價會繼續震盪下去
SK集團會長崔泰源接受日媒訪問時表示，為了因應人工智慧（AI）所需記憶體晶片需求暴增，SK海力士計劃在2034年前將晶圓產能擴增至目前的三倍。
崔泰源在東京出席「日經亞洲未來論壇」（Nikkei Future of Asia forum）說：「我們正依照盡可能擴產的計畫推進。根據我們的推估，未來五年晶圓產能會增加一倍。但坦白說，等到這些新產能全部到位後，增幅不只一倍，到2034年前左右會擴大至三倍。」
崔泰源表示，待南韓境內規劃中的晶圓廠全數完工後，SK海力士也會評估在海外興建新廠，包括日本在內。日本具備充足電力、乾淨水源、專業工程師以及化學材料供應商等必要基礎條件。
SK海力士今年以來市值已增至三倍，上個月成為繼台積電（TSMC）和三星電子（Samsung Electronics）之後，第三家晉身兆美元俱樂部的亞洲企業。
他對此表示，「股市總是會過度反應，跌起來也跌得很急」他說。「坦白說，市場現在並不穩定，處於非常不穩定的狀態，而且很可能會繼續這樣震盪下去。」
SK海力士近日大起大落，周四上漲2.5%，前一交易日大跌9.9%，但周二收盤大漲13%。
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