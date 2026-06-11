OpenAI：中方藉AI介入美國關稅政策及資料中心辯論

OpenAI今天發布報告指出，中國宣傳人員試圖利用其聊天機器人ChatGPT，煽動外界反對美國總統川普的關稅政策，並介入美國關於資料中心與人工智慧（AI）的公共辯論。

路透社報導，OpenAI表示，這些活動發生於2025年底至2026年初，實際影響似乎相當有限甚至幾乎沒有成效，但顯示生成式AI正成為數位影響的重要工具，甚至被用來對付AI企業本身。

中國駐美大使館指出，雖然不熟悉OpenAI的研究內容，但「堅決反對任何毫無根據對中國的攻擊或抹黑」，並稱北京致力確保AI成為「造福全人類的力量」。

OpenAI表示，發現一群使用中文的用戶利用ChatGPT，設計批評川普貿易及科技政策的口號與政治漫畫，並將這些內容發布於社群平台X。

這些漫畫描繪川普在國際舞台上採取破壞行為，例如揮舞鐵鎚敲打標示著「全球未來」（Global Future）的牆面，或鋸斷自己正在攀爬的梯子。

這群人還利用ChatGPT生成中文留言，發表在中文新聞文章的留言區，並製作義大利文及日文內容。

OpenAI表示，另一組使用者可追溯至一間曾承接中國政府業務的科技公司，但未指明是哪間公司，並稱這個組織試圖介入美國有關AI與資料中心的辯論。

資料中心議題近年來已成為美國政治敏感話題，目前已有10多個州針對資料中心建設實施限制，或正在研議相關法規。

OpenAI分享的部分政治漫畫將資料中心產業描繪成貪婪逐利的企業，指責其龐大耗電量損害一般民眾利益。

OpenAI首席調查員尼莫（Ben Nimmo）向記者表示，這些行動看起來是為了操縱「有關美國AI及更廣泛科技政策的公共辯論」。

儘管這些影響操作似乎未能產生明顯效果，但AI輔助宣傳的出現，再次顯示AI生成影像已變得無所不在，甚至連批評AI產業本身的宣傳內容也大量使用AI技術。