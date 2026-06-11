OpenAI傳醞釀大降價搶市 AI價格戰一觸即發

OpenAI正考慮大幅調降向用戶收取的費用，希望從最大競爭對手Anthropic手中爭取更多客戶。

華爾街日報引述知情人士報導，OpenAI正評估大幅調降「詞元（token）」收費。消息人士透露，OpenAI預期Anthropic也會跟進降價。

企業主管近來已開始對AI使用成本過高感到卻步。OpenAI執行長奧特曼近日在一場活動上坦言，成本已成為「非常大的問題」。他說：「我認為，我們有很多方法能幫助用戶用更少的支出獲得更高的價值。」

華爾街日報指出，若大幅降價，可能侵蝕兩家公司的獲利空間。由於AI系統處理查詢和執行任務需要龐大的運算資源，OpenAI和Anthropic目前都已因相關成本過高而每年虧損數十億美元。