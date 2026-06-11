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美軍稱結束對伊朗新一波空襲 美股期指轉而上漲
美軍表示已完成對伊朗新一波的空襲後，美股期指周四翻紅，日韓股跌幅收斂，國際油價漲勢也縮減。
那斯達克100期指周四一度下跌1%，隨後轉為上漲0.5%，南韓Kopsi指數跌1.5%，日經225指數跌1%。
布蘭特原油期貨漲幅縮小至1.7%，報每桶94.68美元左右；由於美國對伊朗發動新一輪攻擊，地緣政治風險升高，國際油價稍早一度突破95美元。
現貨金價也收復早盤跌幅，轉而走高0.3%，報每英兩4,086.21美元。
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