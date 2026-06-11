美軍稱結束對伊朗新一波空襲 美股期指轉而上漲

美國「富比世」10日公布2026年台灣50大富豪榜，日月光投控董事長張虔生與總裁張洪本兄弟奪得榜首，兩人財富增加了145億美元，達到224億美元，首度榮登台灣首富寶座。排名第二的是國巨創辦人陳泰銘，身家182億美元；去年的首富、富邦集團蔡明忠與蔡明興兄弟則以167億美元退居第三。上榜富豪的總財富從去年的1970億美元，暴增至3080億美元，創下新高。

2026-06-11 10:56