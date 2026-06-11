專家指投機客瞄準日圓 有複製1997亞洲金融危機之虞

摩根士丹利（Morgan Stanley）亞太區前首席經濟學家謝國忠警告，炒匯投機客正瞄準日圓，有如1997年亞洲金融危機發生前在泰國發生的情況，且這批日圓投機客可能與1996至1998年間的投機客是同一批人。

謝國忠今天以獨立經濟學家身分在信報撰文表示，日本在捍衞美元兌日圓滙率160大關的過程中正墜入陷阱，這與泰國1996年的經歷相似；日本龐大的外滙存底不只未能威懾貨幣投機客，反而成為這批炒匯者的目標。

文章表示，日本的經濟基本面疲弱且日益惡化，使日圓無可避免進一步貶值。

不過，由於日本債務居高不下，日本無法透過激進升息來支撐貨幣滙價，未來可能陷入「通膨─貨幣貶值」螺旋式上升，這為「淡友」（作空者）帶來巨額利潤。

文章表示，目前一些「淡友」可能與1996至1998年間作空東亞貨幣並引發亞洲金融危機的投機者是同一夥人，但他們今天的規模要大幾個級數，需要收獲更多才能滿足胃口，而日本正符合要求。

據分析，不利日圓的原因之一，是幾十年來日本一直在增持外國資產，為高齡化社會做準備，其3.5兆美元外國資產的收益支撐著日本的金融穩定，掩蓋達國內生產毛額（GDP）2倍的國家債務、占GDP4.6%的財政赤字，以及出口停滯所帶來的負面影響。

不利日圓的另一面，源於日本貿易帳因競爭力下降和國防開支增加而惡化。

文章表示，日本的出口可能正進入結構性的下降趨勢，繼電器產品後，日本最重要的出口產品汽車正變得過時。此外，美國的關稅政策迫使某些行業遷往美國，進一步壓縮了日本的出口。

相對的，日本的進口卻呈上升趨勢。

文章並表示，除了日本，印度和印尼也是投機客的目標。

據指出，這些國家一直受益於資本流入，而非靠競爭力，這與亞洲金融風暴前的東南亞相似，明顯的跡象是GDP增長良好，但貨幣卻在走弱。

文章認為，世界已進入結構性不穩定時期，現有的秩序正在瓦解，新的秩序尚未確立；「淡友」放大了混亂，當他們打垮日本或印度這樣的大國時，整個世界都會受到嚴重破壞。

文章稱，1998年亞洲金融危機之後，東南亞用了10年時間才恢復元氣，這次恐怕更糟。