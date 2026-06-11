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SpaceX上市掀30年最棘手避險挑戰！分析師無奈：難道放空NASA？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
SpaceX本周五（12日）即將掛牌上市。分析師指出，由於市場缺乏可對照標的，可能成為近30年來最棘手的新股避險案例。美聯社
SpaceX本周五（12日）即將掛牌上市。分析師指出，由於市場缺乏可對照標的，可能成為近30年來最棘手的新股避險案例。美聯社

全球矚目的太空探索公司SpaceX將於本周五（12日）在那斯達克掛牌上市，相關選擇權則預定6月16日開始交易。由於兩者間隔時間很短，投資人幾乎沒有足夠時間累積交易樣本，來判斷這檔全球最大IPO未來的交易特性與波動模式，市場人士直言，這可能成為近30年來最棘手的新股避險挑戰之一。

投資銀行與機構投資人通常會利用選擇權、同業股票或產業ETF建立避險部位，以降低持股波動風險。但SpaceX的特殊之處在於，目前美股市場幾乎找不到可直接對照的上市公司。

Millbank Dartmoor Portsmouth投資長Dennis Davitt表示，他曾是選擇權交易員，參與過2000年科技股IPO熱潮的大量避險操作。當時市場上有大量科技股可作為替代標的，藉以建立一籃子股票模擬避險效果。但SpaceX將成為全球唯一大規模經營商業太空發射業務的上市民營企業，「總不能放空美國太空總署（NASA）來避險吧？」

這個問題對透過私募市場持有SpaceX股份的機構投資人尤其重要。根據Forge資料，SpaceX過去一年在私募市場估值暴增近200%，使持有者手中的SpaceX部位占投資組合比重愈來愈高。然而由於市場缺乏可對照標的，投資人即使想降低風險，也很難建立有效的避險部位。

Davitt認為，SpaceX掛牌首日不太可能出現熱門IPO常見的暴衝行情。他不相信馬斯克會允許IPO定價135美元後，首日就飆到270美元。

然而，即使股價波動沒有外界想像劇烈，市場仍面臨其他變數。SpotGamma創辦人Brent Kochuba指出，SPCX選擇權初期交易可能出現極寬的買賣價差與極高的隱含波動率，因為市場不僅無法預測新股上市後的實際走勢，還將同時面對追蹤SpaceX的槓桿ETF推出、指數基金被動買盤進場，以及聯準會利率決議等多項事件干擾。

此外，聯準會利率決議與VIX波動率指數結算都落在6月17日，緊接著又將迎來6月大型選擇權到期日。多項可能影響市場波動的重要事件在短時間內密集發生，恐使交易環境更加複雜。

市場人士認為，SpaceX上市後的首周，可能成為今年全球資本市場最受關注、也最難定價的一場交易考驗。

NASA 美股 SpaceX

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