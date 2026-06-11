美軍再轟伊朗 韓股率亞股連二日大跌 金價創2008來最快紀錄陷熊市

美軍對伊朗發動新一輪攻擊，地緣政治風險再度升溫，國際油價今天（周四）開盤大漲、亞洲股市則延續科技股賣壓再下挫，已陷入熊市的金價則繼續下跌。

美軍連續二日對伊朗多個目標實施打擊，布蘭特原油周四開盤上漲逾2%，至每桶約95.20美元。科技股持續承壓，AI指標南韓綜合股價指數（Kospi）重挫逾4%。美股期指繼續走低，那斯達克100指數周四收盤重挫2%後，那斯達克100期指盤後再跌0.6%。

因市場擔憂油價走高將帶動利率上升，金價一度下跌1.2%至每盎司4,024美元附近，延續了周三4.4%的跌幅，較2月底伊朗戰爭爆發前價位低約23%。美元小幅走高。伊朗宣布荷莫茲海峽對所有類型船隻關閉，地緣政治緊張局勢升溫。

IG 首席市場分析師博尚（Chris Beauchamp）說：「儘管通膨數據拋來了一根救命稻草，但投資人依然神經緊繃。如今正如『一朝被蛇咬，十年怕草繩』一般，沒人想搶進抄底，這表示行情短時間內恐怕會進一步走低，儘管整體趨勢依舊維持不變。」

美軍中央司令部（Centcom）表示，已於紐約時間周三下午 5 時 15 分，開始執行所謂的「額外自衛打擊」。在美軍阿帕契直升機遭擊落後，周二已發動過一次報復攻擊，周三的攻擊行動再度凸顯美國總統川普失去耐性，因為雙方迄今仍未能達成協議。

黃金期貨周三收在今年最低價，四年來首度步入熊市。金價只花了91 天便遁入空頭，創下2008 年以來最快步入熊市的紀錄。

EverBank 世界市場總裁葛夫尼（Chris Gaffney）表示，金價周三下跌全因利率因素所致，美國消費者物價指數（CPI）數據偏高，讓投資人認為美國利率下一步將會調升。

在紐約商品交易所（Comex），交投最熱絡的 8 月黃金期貨周三下跌 3.6%，收在每英兩 4,133.30 美元，連續四個交易日收黑。根據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data），這是去年 11 月以來的最低收盤價。