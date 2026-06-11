甲骨文資料中心支出暴增 投資人憂獲利前景股價挫

甲骨文（Oracle）周三宣布，未來一年將投入 700 億美元建設資料中心，較上年度增加25%，大致符合預期。因債務增加且營收財測持平，引發投資人恐慌。

這家資料庫軟體巨人上季（截至5月底三個月）資本支出攀升至165億美元，全年度支出達557億美元，超過原先預估的500億美元。

甲骨文並說，預計未來 12 個月將透過發債和發行股票籌資 400 億美元。

科技業對這場前所未有的舉債投資狂潮究竟能換來多少回報，正面臨不斷質疑。甲骨文在彭博美國投資等級企業債指數中的債務規模約達1,170億美元，是金融業以外最大的發債方。

甲骨文維持 3 月的財測，預估下一個會計年度營收約為 900 億美元。受財測平平影響，甲骨文股價在盤後交易一度重挫8%。

甲骨文共同執行長馬古爾克（Clay Magouyrk）表示，該公司 2026 年已實現 1.2 GW（百萬瓩）的資料中心容量，多項大型資料中心建案也有顯著進展，尤其是為OpenAI 的建案。

TD Cowen 分析師伍德（Derrick Wood）指出，甲骨文近過去三個月大漲 35%，背後支撐或許來自投資人對於運算服務商，以及甲骨文最重要的客戶 OpenAI 的樂觀心理。

甲骨文上季度營收成長 21%至 192 億美元；扣除部分項目後的每股盈餘為 2.11 美元。根據彭博彙整數據，分析師平均預估調整後每股盈餘為 1.97 美元，營收為 191 億美元。

其中備受關注的雲端基礎設施事業營收成長 93%，達到 58 億美元，增幅略高於分析師預期的 91%。

軟體應用程式和基礎設施在內的整體雲端營收，在 8 月底截止的本季預料躍升約 61%，稍低於分析師平均預估的 62%。

衡量未來業績的剩餘履約義務（RPO）在上季度結束達 6,380億美元，高於分析師平均預估的 5,895 億美元。甲骨文說，新接訂單多數為大型 AI 合約，客戶已預付執行相關作業所需昂貴伺服器的款項。