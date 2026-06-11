川普自曝美軍秘密任務！助200艘商船穿越荷莫茲 油價才沒飆上200美元

美國總統川普周三首度公開承認，美軍過去一個月一直在執行一項秘密任務。他宣稱，這項行動已協助約200艘商船穿越荷莫茲海峽，讓超過1億桶原油得以進入全球市場，成功壓制油價，避免飆升至每桶200美元。

然而，根據金融時報報導，這些船隻實際上是關閉GPS、摸黑沿著阿曼海岸走一條隱密航道，航運業者警告，這種做法如同夜間關燈駛入鄉間單線道，極可能發生事故。

川普在Truth Social上宣稱：「這項極度成功的行動證明，是美國控制了荷莫茲海峽，不是伊朗。他們的軍隊已被擊敗，經濟也完了。」他在白宮橢圓辦公室告訴記者，若無此行動，油價恐已飆至200美元以上。

荷莫茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一。戰前每天約有2,000萬桶原油及石油產品經過此地，約占全球石油供應量兩成。然而自美國和以色列2月底對伊朗發動攻擊後，伊朗以攻擊商船及布設水雷作為報復，導致海峽運量大幅下滑，實質上接近封鎖狀態。

根據知情人士，美軍約兩周前建立了一套秘密通行機制。希望穿越海峽的船隻必須先向美國中央司令部申請，獲准後取得航線座標。這條路線緊貼阿曼海岸，最窄處的寬度僅約800公尺，對滿載原油的大型油輪而言極具挑戰性。

美軍要求部分船隻關閉船舶自動識別系統（AIS）、GPS及其他電子設備，並趁夜穿越海峽，以降低遭伊朗無人機或其他軍事力量鎖定的風險，並由美軍提供空中掩護。

航運業對此並不完全放心。國際航運公會（ICS）海事總監John Stawpert表示，這條航道非常狹窄，船舶幾乎沒有太多迴避空間，令人擔心發生碰撞事故。

業界還另外發展出海上轉運的替代方案。一些願意承擔風險的油輪先從波斯灣油港短程穿越海峽，到阿曼外海後與大型油輪進行船對船轉運，再由後者將原油運往全球各地。

衛星影像顯示，近期阿曼蘇哈爾港外海的船對船轉運活動明顯增加。能源資訊公司Kpler估計，目前約80%的非伊朗海灣原油出口都透過這種模式進行。

儘管如此，戰前每天約有135艘船通過荷莫茲海峽，如今經阿曼秘密航道進出的船隻僅約15艘，另有部分船舶改走伊朗領海航道，整體運量仍遠低於戰前水準。

分析師估計，荷莫茲海峽危機爆發以來，累計已有超過10億桶原油供應流失，成為現代能源市場史上最嚴重的供應中斷事件之一。