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台積電ADR受費半拖累大跌4.5% 較台北交易溢價縮為14.9%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三大跌4.5%，受費城半導體指數大跌拖累，，收在408.75美元，較台北交易溢價14.9%。

美股周三全面重挫，美伊緊張局勢再度加劇投資人不安情緒。晶片股延續跌勢，美超微（Super Micro）因宣布現金增資計畫暴跌近三成。

標普500指數下跌119.66點，跌幅1.6%，收7,266.99點；那斯達克指數大跌509.32點，跌幅2%，收25,169.50點；道瓊工業指數大跌953.33點，跌幅1.9%，收49,918.78點，創去年10月以來最大單日跌幅。

費城半導體指數重挫3.6%。輝達（NVIDIA）跌3.7%，美光科技（Micron）跌4.7%，博通（Broadcom）跌5.1%，超微（AMD）跌4.9%，今年以來漲幅仍逾一倍。

台灣加權股價指數周三重摔1,478.90點，收在43,225.54點。台積電（2330）跌2.2%收在2,255元。

依據最新數據，四檔個股ADR溢價如下：

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM 2,589.92 -4.48 2,255.00 +14.85

日月光 ASX 543.33 -2.22 539.00 +0.80

聯電 UMC 119.75 -4.93 118.50 +1.06

中華電 CHT 144.43 +1.04 144.00 +0.30

台積電ADR 台積電 超微 輝達

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