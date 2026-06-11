台積電ADR受費半拖累大跌4.5% 較台北交易溢價縮為14.9%

美國總統川普周三首度公開承認，美軍過去一個月一直在執行一項秘密任務。他宣稱，這項行動已協助約200艘商船穿越荷莫茲海峽，讓超過1億桶原油得以進入全球市場，成功壓制油價，避免飆升至每桶200美元。

2026-06-11 07:17