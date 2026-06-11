美伊局勢又緊繃 費半再挫3.6% 標普500科技類股陷入修正

美股周三全面重挫，美伊緊張局勢再度加劇投資人不安情緒。晶片股延續跌勢，美超微（Super Micro）因宣布現金增資計畫暴跌近三成。

標普500指數下跌119.66點，跌幅1.6%，收7,266.99點；那斯達克指數大跌509.32點，跌幅2%，收25,169.50點；道瓊工業指數大跌953.33點，跌幅1.9%，收49,918.78點，創去年10月以來最大單日跌幅。

費城半導體指數重挫3.6%，台積電ADR大跌4.5%。輝達（NVIDIA）跌3.7%，美光科技（Micron）跌4.7%，博通（Broadcom）跌5.1%，超微（AMD）跌4.9%，今年以來漲幅仍逾一倍。

美超微（Super Micro）重挫28%，該公司宣布計劃透過一系列現金增資籌資70億美元，用於購買AI伺服器所需零件。

分析師指出，川普表示若無法達成和平協議將再度攻擊伊朗，地緣政治疑慮壓過通膨低於預期的正面訊息。布蘭特原油期貨隨之上漲1.8%，至每桶93.10美元。

美國5月消費者物價指數年增4.2%，創2023年4月以來最大漲幅，符合市場預期，但核心通膨低於預期。

IG首席市場分析師博尚（Chris Beauchamp）說：「儘管通膨數據給市場拋來了一根救命稻草，但投資人依然神經緊繃。」

U.S. Bank Wealth Management投資策略師漢林（Tom Hainlin）說，投資人正在「消化可能的利率上升」，同時也對戰爭感到疑慮，「這場衝突或許會持續到夏末」。Fed預計在6月的政策會議上按兵不動，但市場已開始反映年底前至少升息1碼。

黃金下跌3.6%，收每英兩4,108.20美元，創去年11月以來最低收盤價，已較1月下旬歷史高點5,318.40美元重挫23%。美國10年期公債殖利率收4.54%，略高於前一交易日的4.527%。

市場拋售潮中，科技與晶片股首當其衝。標普500科技類股收盤已較6月2日創下的歷史高點低11%，陷於修正區間。分析師指出，在 AI 熱潮帶動股價來到歷史高點後，投資人正藉此機會大幅獲利了結。

工業類股重挫3.4%，在各類股跌幅最重，XPO、J.B. Hunt和Old Dominion均大跌，此前亞馬遜（Amazon）宣布擴大在美國的零擔貨運服務。

能源股逆勢走高，雪佛龍（Chevron）上漲1.6%，埃克森美孚（Exxon Mobil）上漲1.1%。

接下來，投資人焦點將轉向周五即將上市的 SpaceX。這家公司的籌資目標高達 750 億美元，上市後市值預估達 1.75 兆美元。分析師擔憂，這類大型上市案將排擠市場資金，加上市場對 AI 股過度樂觀的疑慮，美股短線恐持續面臨震盪。