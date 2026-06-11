日本星巴克要賣了？美國總部搶救本土市場 交易規模爆天價

據《彭博》與《路透》報導，美國連鎖咖啡巨頭星巴克正考慮調整日本業務的重大策略，可能的選項包括出售部分股權或推動重新上市（IPO）。消息一出，隨即帶動星巴克在美股股價上漲約1.5%。目前公司已與投資銀行展開初步討論。

《路透》指出，星巴克因美國等主要市場業績疲軟，近兩年來持續推動經營重整。日本為星巴克最大的海外市場之一，占全球總店數約百分之九，目前擁有約2100家門市，高達九成為直營。若確定出售，交易規模預計高達4000億至5000億日圓（約台幣986億元），料將引起同業與私募股權基金的強烈關注。

日本星巴克曾於2001年掛牌上市，2014年由美國總部全數收購後於次年下市。儘管面臨業務重組，受惠於強勁的觀光客需求與新商品助攻，星巴克執行長尼柯爾（Brian Niccol）指出，日本市場近期表現依然「極其出色」。

日本餐飲產業分析師三輪大輔對此表示，5000億日圓是極為驚人的天價。與近期日本肯德基私有化的1300億日圓（約台幣256億元）、日本漢堡王出售案的800億日圓（約台幣158億元）相比，日本星巴克以單一國家業務能獲此預估價值具有極大指標意義。他進一步分析，能有此高價值的關鍵不僅是門市規模，更在於品牌成熟度、優良的選址策略及深植人心的「第三空間」定位。美國總部此舉顯然旨在集中資源拯救本土業務，才選擇放手這塊因配合日本的高標準服務而淬鍊出的獨特資產。