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傳OpenAI預計一年內上市 阿特曼透露已申請IPO
聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）本週稍早在給員工的訊息中表示，他預計公司「將在一年內」公開上市。
美國媒體The Information今天報導，OpenAI於8日表示，公司最近已秘密向美國申請首次公開發行（IPO），他們與競爭對手Anthropic一起，積極籌備進軍股市，以把握投資人對AI股票的龐大需求。
根據報導，阿特曼指出，「有很多因素可能讓上市時間提早或延後，但現在提出申請，可以讓公司保持彈性，若想要提早上市，也有選擇空間。」
他也告訴員工，OpenAI將「很快」以目前每股687.69美元的價格，啟動公開收購要約。
OpenAI未立即回覆路透社的置評要求。
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