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美股四大壓力測試 資金正從科技股輪動至其他類股 後續盯兩重點

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股受科技股和半導體指數拖累，10日早盤走低。（路透）
美股受科技股和半導體指數拖累，10日早盤走低。（路透）

美國股市10日早盤連續第二天走低，主要受科技股和半導體指數拖累，但跌勢已較前一天緩和，而標普500指數11大類股中9日甚至有九個收漲，可見資金正從科技股輪動至其他類股，整體市場格局尚未崩潰。

首先要釐清的是，這波賣壓來自幾個方向同時夾擊：

SpaceX上市壓力

投資人預料需要賣出現有持股變現，騰出資金認購SpaceX史上最大規模IPO。Meta潛在的現金增資，以及OpenAI、Anthropic的IPO，也讓市場提前部署。

技術面缺口

上周五股市重挫後，逢低買盤進場反彈失敗，反而觸發更大的拋售壓力，有分析師指出，觀察到客戶上周五大舉逢低買進，但當慣見的反彈遲未出現，就難以避開這波修正浪潮。

選擇權市場看空訊號

VanEck半導體ETF的賣權（put）成交量是買權（call）的四倍，賣權總成交金額高達2.6億美元。TheoTrade共同創辦人考夫曼認為，上周五的賣壓不可能只是一次性的。

通膨疑慮

美國5月消費者物價指數年增率突破4%，升息預期升溫，對價位偏高的科技股構成壓力。

接下來要觀察的重點包括：

1.SpaceX掛牌

若情況順利，資金重新分配的疑慮可望消散；若股價大幅破底，賣壓恐蔓延。  

2.輪動而非崩盤

Carson集團首席市場策略師德崔克表示，類股輪動正是多頭市場的命脈，通膨升溫雖使降息的可能性降低，但也反映美國經濟正在轉強，或許資金會流向價值股等長期遭冷落的類股，帶動股市不至於崩盤。

美國股市即將結束股票供給長達20多年的萎縮局面，隨著三大重量級IPO陸續登場，市場將迎接排山倒海的新股發行潮。投資人也為此發出警告：市場消化量是有限度的。

SpaceX、Anthropic和OpenAI領銜進行IPO之際，其他科技巨人也計劃透過數百億美元的現金增資為龐大的AI支出籌資。

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