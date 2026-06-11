美 CPI 年增4.2% 三年高點 細項顯示通膨轉趨溫和 市場仍認為 Fed 今年將升息

美國5月消費者物價指數（CPI）年增4.2%，通膨年增率突破4%，是三年首見，反映伊朗戰爭推升能源價格，但部分細項顯示，基本通膨增幅趨緩。但市場仍認為，美國聯準會（Fed）今年將升息。

美國勞工統計局10日公布，5月CPI年增幅達4.2%，符合市場預期，但高於4月的3.8%，更寫2023年4月以來新高。CPI月增幅為0.5%，也合乎預期。

剔除波動較大食品和能源價格的5月核心CPI，年增2.9%，與市場估計相同；月增幅為0.2%，但略低外界預期的0.3%。

數據出爐後，交易者對聯準會在9月升息的預期稍微下滑，從報告公布前的略低50%降至約45%，但仍預期Fed有60%機率會在10月升息。

Fort Washington投資顧問公司高級投資組合經理卡特認為，最新通膨數據「最重要的訊息是，給了聯準會一點喘息空間。」

儘管能源價格推升整體CPI，但細項顯示通膨轉趨溫和，運輸服務、醫療保險、新車價格均走低，替荷包縮水的消費者帶來一絲慰藉。另外，剔除汽油的家庭必需品，升幅較為和緩。生鮮雜貨價格走高0.1%；包含電價的能源服務成本，漲勢也放緩。汽油價格則攀升7%。

縱使伊朗衝突在近期內落幕，經濟學家仍預料物價將續揚，促使Fed官員考慮在今年升息。除了戰爭初期的能源衝擊外，肥料市場遭到干擾，也恐導致生鮮菜價攀高；而運輸成本上揚，也恐拉高各種消費產品價格。

9日公布的另一報告，結合通膨報告與近來的薪資數據，指出美國5月實質平均時薪年減0.7%，為三年多來最大減幅。

消費者情緒已跌至歷史低點，物價攀揚加上薪資成長減緩，會對家庭預算帶來更大壓力，勢將成為11月期中選舉的焦點議題。民眾對川普總統的處理經濟的方式，支持率也大減。