SpaceX拚最高IPO紀錄 已逾2500億美元

根據知情人士說法，馬斯克的太空探索公司SpaceX已吸引超過二五○○億美元的投資人認購需求，遠遠超過該公司此次尋求籌資的七五○億美元金額，有望締造史上規模最大的首次公開發行股票（ＩＰＯ）紀錄。

路透引述消息人士在九日報導，SpaceX ＩＰＯ案目前超額認購倍數達到三點五倍至四倍，銀行家與投資人認為，這是需求強勁的最新跡象。長期持有型基金已提交某位消息人士所形容的「大額認購訂單」。另有消息人士表示，馬斯克本人曾短暫參加一些與潛在投資人的視訊會議。

消息人士說，該公司目前仍處於ＩＰＯ行銷推廣階段。在SpaceX於十一日進行ＩＰＯ定價前，投資人需求仍可能出現變化。

SpaceX這次公開發行股票，正值市場極度波動之際。一些分析師推測，近期市場起伏原因之一，可能是SpaceX的認購者為籌措買進SpaceX股票的資金，而賣出其他資產。

SpaceX簡報與ＩＰＯ文件中強調其火箭發射業務的獨特性。該公司表示，過去三年，全球送入軌道的大多數載重都是由SpaceX發射完成，另也凸顯了星鏈衛星網路業務的實力。

SpaceX也吹捧旗下ＡＩ業務未來將迎接廿三兆美元的市場機會，表示自家是唯一能夠擺脫地面企業限制、利用太空建立ＡＩ運算能力的企業，這項能力未來預計將吸引龐大需求。

根據SpaceX說法，美國發電能力與電腦算力成長速度落後中國大陸，部分原因是美國大型計畫面臨諸多障礙。公司認為，透過利用SpaceX的發射能力，將資料中心及其他基礎設施部署到太空，可以彌補這一缺口。

SpaceX表示：「透過大幅降低進入太空的成本，我們得以擴展使命，著手解決地球上一些最迫切的挑戰，包括透過提供網路連接，讓超過卅億尚未上網的人口能夠連接網路以及人類集體知識，從而縮小數位落差。」

根據兩名出席SpaceX上市前投資人說明會的人士，SpaceX高層表示，該公司目標是在二○二七年底前啟動太空ＡＩ運算基礎設施的首次示範部署，時程上早於ＩＰＯ文件揭露的「最快二○二八年」。

SpaceX已向監管機關申請許可，希望發射多達一百萬顆太空資料中心衛星。馬斯克日前發布影片表示，建造軌道ＡＩ資料中心不是特別困難的工程挑戰，許多所需技術已存在於目前的星鏈衛星網路中。他說，第一代ＡＩ衛星很可能採用輝達晶片，運算能力將相當於一套輝達GB300機櫃。