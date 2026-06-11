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美超微規劃籌資70億美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

超微（Super Micro）計劃增資，透過發行股票籌資70億美元，用於購買所需零件來滿足客戶對其AI伺服器需求。美超微股價10日早盤一度應聲重挫15%。

美超微9日在聲明中表示，籌資計畫將包含50億美元的承銷發行，以及20億美元的按市價發行計畫，最早將於第3季開始，不定期直接在公開市場出售股票。

隨著AI運算工作負載需求強勁，搭載輝達晶片的美超微伺服器銷售量大幅攀升。美超微表示，目前手上有約390億美元的訂單，將把這次股票發行籌得的一部份資金，用於支付生產伺服器所需設備的成本，部分資金也可能用於一般企業用途，例如償還債務及資本支出。

根據彭博新聞看到的交易條件，美超微這項股票承銷發行包括出售12.5億美元的普通股，以及發行37.5億美元存託股份發行，其標的資產為強制轉換優先股，預定紐約時間10日晚間完成定價。

美超微在AI伺服器市場面臨激烈競爭，競爭對手包括戴爾（Dell）及慧與科技（HPE）等供應商。美超微上季業績表現不如市場預期，歸咎於客戶尚未準備好接收其設備，造成該公司短暫延後出貨。

此外，美國檢方今年3月起訴美超微共同創辦人廖益賢，指控他涉嫌違反美國出口管制規定，違法將價值數十億美元、搭載輝達晶片的伺服器轉運至中國。

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