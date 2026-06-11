軟銀60億美元融資卡關 以 OpenAI 股權抵押貸款協商停擺

知情人士說，軟體銀行集團（SoftBank）與潛在債權人商議以OpenAI股權抵押貸款至少60億美元的討論，已陷入停擺。數周前，這個日本企業集團才降低起初設定為100億美元的目標。

彭博資訊報導，知情人士說，軟銀正考慮多重籌資選項，尚未定案。有關這筆保證金貸款的談判為何停擺，原因不詳；雙方可能基於各種理由暫停融資商議。知情人士透露，之前軟銀已確定可取得約50億美元的保證金貸款，至於是口頭承諾或書面協議，不得而知。

軟銀對此不予置評。該公司股價10日盤中最深暴跌逾10%，收盤跌幅仍有8.3%。

這筆保證金貸款磋商停滯不前，甚至發生在一些潛在放款者表示已開始考慮之後，因為上周傳出ChatGPT開發者OpenAI準備申辦IPO。OpenAI 8日更證實，已祕密申請在美辦理IPO，加入AI公司趕搭IPO熱潮募資、以支應宏偉成長計畫的行列。

近幾個月來，有關軟銀在OpenAI投資逾600億美元的承諾，市場對此評價不一。與此同時，AI勁敵Anthropic技術出現突破性進展，讓一些投資人對OpenAI事業展望起疑。就連軟銀一些主管，也對那筆投資承諾愈來愈不安。

一些被軟銀推銷保證金貸款的潛在債權人，之前就已對OpenAI這種未上市公司的估值難以評價，表示憂慮。知情人士上個月透露，軟銀面對一些潛在放款者心生猶豫，已把預計融資目標調降40%。

不過聯博亞洲信用研究主管程樺（音譯）說：「這筆保證金貸款只是一大片拼圖中的一塊，除非我們看到他們籌資能力明顯惡化，否則我們不會視之為獨立的警訊。最可能的情境是，OpenAI今年IPO，而軟銀局部脫售持股以減債。那與信用投資人想要的一致。」

在此同時，科技媒體The Information援引知情人士說法報導，OpenAI正在洽談租用位於俄亥俄州聯邦土地上、規劃容量達10GW（百萬瓩）的資料中心園區。這座設施堪稱同類設施中規模最大，將由軟銀旗下的SB Energy負責開發。輝達將為這座設施提供硬體，並為OpenAI的租約及SB Energy的融資提供財務擔保。