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散戶上車 SpaceX 未必有位置

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
SpaceX。 美聯社
SpaceX。 美聯社

SpaceX預定6月12日在美國納斯達克掛牌上市，一般小散戶有機會參與這場歷史性IPO，但超額認購可能導致配不到股票。

散戶配售比？

這次罕見地可能保留最高25%的股票給散戶，遠高於大型IPO常見的5%至10%。 但根據消息人士，目前申購需求約為供給的3.5至4倍，顯示已出現超額認購。分配方式將由承銷團依最終申購情況決定，可能採平均配發或按申購金額比例分配，部分投資人甚至可能完全配不到股票。

申購途徑？

美國投資人可透過Charles Schwab、Fidelity、Robinhood、SoFi及E*Trade等券商申購。若未參與IPO，上市後可直接在那斯達克市場買進。此外，若SpaceX納入主要股價指數，ETF及共同基金未來可能被迫買進這檔股票。

股東能否影響重大決策？

馬斯克未出售任何持股，仍掌握82.4%投票權。這意味公司治理高度集中，一般股東幾乎無法左右董事改選、重大併購、資本配置及公司策略方向。

風險與機會？

部分分析師認為，SpaceX的IPO估值已反映高度成長預期，上市初期雖可能受指數基金被動買盤支撐，但中長期仍存在估值修正風險。

機會來自美國政府國防合約及Starship火箭的商業化；風險包括發射失敗、法規變化、競爭者追趕，以及馬斯克爭議言論損害商譽。專家建議若短期大漲可考慮獲利了結，避免重押。

SpaceX IPO 美國

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