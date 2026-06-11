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SpaceX IPO 熱 超額認購四倍 有望締造史上規模最大公開發行紀錄

經濟日報／ 編譯葉亭均季晶晶／綜合外電
馬斯克的SpaceX已吸引超過2,500億美元的認購需求，遠遠超過該公司此次尋求籌資的750億美元金額。（路透）
馬斯克的SpaceX已吸引超過2,500億美元的認購需求，遠遠超過該公司此次尋求籌資的750億美元金額。（路透）

知情人士透露，馬斯克太空探索公司SpaceX已吸引超過2,500億美元的認購需求，遠遠超過該公司此次尋求籌資的750億美元金額，有望締造史上規模最大的首次公開發行股票（IPO）紀錄。

路透引述的消息人士在周二（9日）表示，SpaceX IPO案目前超額認購倍數達到3.5倍至4倍，銀行家與投資人認為，這是需求強勁的最新跡象。長期持有型基金已提交某位消息人士所形容的「大額認購訂單」。另有消息人士表示，馬斯克本人曾短暫參加一些與潛在投資人的Zoom會議。

在SpaceX於當地時間11日下午進行IPO定價前，投資人需求仍可能出現變化。認購數據反映的是投資意向，而非最終配售結果；最終配售規模將於定價時決定。消息人士表示，一些大型機構投資者通常會在IPO流程後期才提交認購單。

根據兩名出席SpaceX上市前投資人說明會的人士說法，SpaceX高層表示，該公司目標是在2027年底前啟動太空人工智慧（AI）運算基礎設施的首次示範部署，時程上早於IPO文件揭露的「最快2028年」。

在簡報與IPO文件中，SpaceX不忘強調其火箭發射業務的獨特性，表示過去三年，全球送入軌道的大多數載重都是由SpaceX發射完成，另也凸顯了星鏈（Starlink）衛星網路業務的實力。

SpaceX也吹捧旗下AI業務未來將迎接23兆美元的市場機會，表示自家是唯一能夠擺脫地面企業限制、利用太空建立AI運算能力的企業，而這項能力未來預計將吸引龐大需求。

根據SpaceX的說法，美國的發電能力與電腦運算能力成長速度落後於中國大陸，部分原因是美國大型計畫面臨諸多障礙。公司認為，透過利用SpaceX的發射能力，將資料中心及其他基礎設施部署到太空中，可以彌補這一缺口。

Founder ETFs合夥人兼投資組合經理莫納漢對SpaceX達成既定時程頗具信心。他說，馬斯克旗下多家公司都出現專案延誤，但那是因為沒有明確答案、難度極高的技術挑戰，而軌道資料中心雖有難度，所需技術大多已存在，問題範圍相對明確。

另一方面，SpaceX 上市也將成為被動投資對市場影響力的一場重大考驗。學界和市場觀察家目前認為，指數追蹤基金恐將帶來數百億美元的被動需求，形成愈漲愈買的循環，進一步推升SpaceX的股價。

太空 IPO 馬斯克

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