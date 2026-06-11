美伊又開打 油價走高

國際油價10日反彈走高，因美國和伊朗再次互相發動攻擊，且美國總統川普又語帶威脅，指責伊朗在和平協議談判方面拖延太久，將不得不「付出代價」。

布蘭特原油期貨一度漲2.2%至每桶93.47美元，收回前日大部分失土；西德州原油也曾漲2.5%，重回每桶90美元大關之上。川普在Truth Social貼文中並未說明他計劃對伊朗採取什麼行動，但福斯新聞報導，川普接受電話訪問時說，可能下令對伊朗的電廠和橋梁發動攻擊。

當日稍早，美伊爆發4月停火以來最大規模交火。美國襲擊荷莫茲海峽附近，而伊朗國營媒體IRIB報導，伊朗隨後對位於巴林的美國第五艦隊發動無人機襲擊。伊朗國家電視台稱，伊朗還襲擊了在約旦和科威特的美國軍事設施。

美國中央司令部在X上的一份聲明中稱，這次對伊朗實施的「自衛打擊」，是在川普指示下進行的，目的是回應一架阿帕契直升機在阿曼附近遭擊落。

儘管中東局勢起起伏伏，但國際油價較4月底的高點其實已經大幅下跌，受到中國進口量暴跌至多年低點、美國石油出口創紀錄以及大量釋放緊急戰略儲油等諸多因素的共同影響。分析師指出，這代表石油市場至少目前還能應付這一干擾，而且實體市場看起來供應充足。