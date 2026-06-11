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南韓考慮立法 企業分紅經股東同意
南韓政府據傳考慮立法要求企業，在採納以營業利益固定比率做為員工獎金的計畫前，需先取得股東同意，試圖為各界對企業分潤和保護股東權益之間的爭論定調。
韓媒KED Global引述產官界消息人士報導，政府官員已開始就相關措施諮詢業界團體和學術界。這些討論據傳由總統政策室室長金容範主持，以研究修訂商業法、資本市場法和勞動等相關立法的可能性。
在政府出手之前，三星電子和SK海力士的一系列重大協議，引發全南韓製造業和科技業的類似訴求。在經多月協商後，三星5月和工會達成協議，承諾提撥半導體部門的10.5%營業利益做為獎金，每名記憶體部門員工預估可得數億韓元。
消息人士表示，為防止過度的分潤要求侵害股東權利，需建立基本法律保障。
南韓總統李在明8日在就職一周年記者會上警告，倉促重新分配過剩的企業利潤，可能阻礙外資投資南韓，使此議題獲得政治關注。
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