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各國政府發債速度創紀錄 今年來發行5,040億美元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

各國政府正以創紀錄的速度發債，在財政赤字持續擴大、國防支出增加、及能源轉型需求攀升下，加快籌措資金的腳步。

根據彭博資訊編彙的數據，今年來，各國透過銀團承銷市場合計發行5,040億美元的債券，規模超越2020年上半年疫情衝擊全球經濟時的發債總額。

自金融海嘯以來，各國政府預算赤字持續擴大，並在疫情期間利率降至歷史低點時進一步激增；如今，隨著政府增加國防支出，並採取措施保護家庭免受伊朗戰爭引發的物價衝擊影響，財政缺口再度擴大。與此同時，人口老化和利率上升，也進一步加重政府負擔。

丹斯克銀行首席分析師索倫森說，「債券供應量大增的主因，基本上是為了支應公共支出增加下的融資需求」，以投入軍事、基礎建設、乾淨能源轉型等領域。德國等國家正編列數千億歐元用於武器與彈藥採購，而歐盟也放寬相關規範，允許成員國增加國防支出，以及投入降低化石燃料消耗的能源計畫。

透過銀團承銷方式發行的債券規模，低於一般政府標售，因美國公債僅採標售機制所致。不過，銀團承銷在其他地區、尤其歐洲相當普遍。相較於公開標售，銀團承銷在市場波動時風險較低，也讓債務管理機構能更靈活掌握發債時機。

近十年來，有八個年頭，義大利在銀團承銷市場的發債規模居首，今年該國又獨占鰲頭，上半年已融資700億歐元（810億美元）。

修改自身財政規範、以支應國防與基礎建設支出的德國，今年三度藉由銀團承銷發債140億歐元，英國、比利時、塞爾維亞的相關發債額也攀抵自身新高；澳洲、墨西哥也擠進今年前十大透過銀團承銷發債的國家。

TwentyFour資產管理公司投資組合經理歐文表示，市場需求依然強勁，尤其是短天期債券，各國政府正把握機會，在利率前景仍充滿不確定性的情況下，完成繁重的債務再融資安排，並為擴增支出籌措資金。他說：「各國政府正趁市場狀況良好、投資人仍有意願買進之際，把握這段有利窗口期。」

疫情 債券 伊朗戰爭

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