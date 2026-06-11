AI 效應 億萬富豪更有錢了 總財富達20兆美元

全球億萬富豪愈來愈富有，且他們口袋膨脹的速度相當驚人，財富集中度也更高。紐約時報分析指出，人工智慧（AI）熱潮是這個現象背後的關鍵推手。

法國經濟學家祖克曼（Gabriel Zucman）的最新統計顯示，全球億萬富豪的總財富，15年前是4.5兆美元，到2024年暴增至14.2兆美元，今年更高達20.1兆美元，相當於全球一年經濟產出的近五分之一。

數據反映的不只是富豪變多或變有錢，還顯示財富正加速向少數人集中。根據紐時分析，AI熱潮是背後的重要推手。

過去幾年，大量資金湧向少數科技巨擘，包括輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、Alphabet、Meta以及台積電（2330）等，如今上述每家公司的市值已都超過1兆美元，其創辦人與早期股東因而累積了驚人財富。

SpaceX預計以1.77兆美元估值上市，也成為科技資本創造巨額財富的最新例證。若順利掛牌，持股42%的馬斯克有望成為全球首位個人淨值達1兆美元的富豪。若以國家而論，全世界也只有21個國家的經濟年產值能夠達到1兆美元。

股市是富豪「鍊金」的主要場所。股票收益大部分落入最富有的少數人手中，以美國為例，根據聯準會（Fed）數據，全美最富有的0.1%家庭（約13.5萬戶），總計持有13.7兆美元股票，幾乎是底層90%家庭股票資產總和7.1兆美元的兩倍。

因此科技股漲愈多，最大受益者往往不是一般投資人，而是最富有的那群人。

金融資產向來比工資帶來更高的回報。但自2000年代初以來，兩者之間的差距不斷擴大。經濟學家指出有以下幾個原因，導致勞工分到的經濟果實愈來愈少：工會力量下降、自動化與AI普及、以及投資所得享有較低稅負等因素，都讓資本增值的速度遠遠快於薪資增加的速度。

紐時指出，美國近年調降企業稅率後，企業獲利增加，股票回購規模擴大，進一步推升股價，也讓富豪財富加速成長。

愈來愈多學者擔心，若巨額財富持續透過資本利得與繼承累積，又缺乏足夠課稅機制，社會可能形成難以打破的世襲富豪階層。

正如聊天機器人Claude的製造商Anthropic的執行長阿莫代所指出：「我們已經達到前所未有的財富集中度」，「真正令人擔憂的是財富集中度過高會破壞社會」。