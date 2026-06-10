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美CPI升破4%不意外 驚喜的是這個訊息讓Fed不急於升息
美國5月消費者物價指數（CPI）年增率一如預期，升破4%，反映能源價格上漲效應。但整份報告仍傳達一個好消息，可望讓聯準會（Fed）保持耐心靜觀其變，不急於升息。
10日出爐的官方數據顯示，美國5月CPI年增率從前月的3.8%升抵4.2%，是三年來首度突破4%水準，與經濟學家預期相符。CPI月增率從4月的0.6%趨緩至0.5%，也與市場共識預測吻合。
不過，剔除食物與能源價格的核心CPI年增2.9%，符合預期；月比升幅更從0.4%趨緩至0.2%，比市場預期的0.3%還要低。
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗表示，整份CPI報告顯示，美國核心通膨比預期和緩，顯示能源價格勁揚給基礎通膨帶來的「外溢效應」有限，至少5月的情況是如此。
伊爾艾朗指出，這顯示自2月底伊朗戰爭爆發觸動能源價格上漲後，過去三個月來，標題通膨勁揚推升核心物價的程度仍然有限；換句話說，一旦能源震撼消退，基礎通膨承受壓力的可能性隨之下滑。
他強調這點很重要，因為假如基礎通膨也承壓，將對企業訂價策略以及需求吸收力造成重大影響。
Principal資產管理公司首席全球策略師Seema Shah說，最新CPI數據顯示，美國經濟尚未呈現能源價格引發的「次階效應擴散更廣的明顯跡象」，「這應會讓Fed保持耐心」。
上周五公布的非農就業報告顯示，5月新增就業人數超強，顯示美國勞動市場已回穩，令投資人擔心Fed今年升息在望。但若與5月CPI報告合併來看，Fed目前尚無急著升息的迫切性。
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