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三年來首見…美CPI年增率破4% 美股期指跌

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三年來首見…美CPI年增率破4% 美股期指跌

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國5月CPI數據出爐。歐新社
美國5月CPI數據出爐。歐新社

伊朗戰爭對物價的衝擊浮現，美國上月通膨年增率突破4%，寫三年之最，但核心通膨的月增率略低於預期。美股期指10日原本就因美伊情勢緊張下挫，數據出爐後跌幅收窄。

美國勞工統計局10日公布，5月消費者物價指數（CPI）月增0.5%，年增4.2%，符合市場預期。5月CPI年增幅超過4月的3.8%，並寫2023年4月以來新高。

剔除波動較大的糧食和能源價格的核心CPI，月增0.2%、年增2.9%，月增幅略低市場估計的0.3%，年增幅則與市場估計相同。

能源仍是物價激增的主因，攀升3.9%。據美國汽車協會（AAA），9日為止，全美平均汽油價格為每加侖4.16美元，遠高於一年多年的約1美元。

10日的CPI與11日出爐的生產者物價指數（PPI），將是聯準會（Fed）決策官員本月16、17日會議前的重要參考。上周公布的就業報告大致持穩，通膨持續高於Fed的2%中期目標，是較大憂慮。

物價飆升，讓美國民眾的荷包縮水。CPI年增4.2%，意味經通膨調整後的實質薪資年率減少0.8%。

美股 通膨 伊朗戰爭

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