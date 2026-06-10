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印尼調漲部分非補貼汽油價格 雅加達促搭大眾運輸

中央社／ 雅加達10日專電

印尼國營石油公司（Pertamina）經多方評估並與政府協調後，今天正式調漲2款非政府補貼的汽油價格，以確保供油安全；雅加達地方政府籲民眾改搭大眾運輸以因應通勤成本，提高使用率改善首都長年面臨的交通壅塞與空氣污染。

印尼汽油主要分為政府補貼與非補貼2大類。印尼國家通訊社安塔拉（Antara）今天報導，印尼國營石油公司調漲2款非政府補貼汽油，包含最普及的高級汽油Pertamax（RON 92）從原先的每公升1萬2300印尼盾（約新台幣22元），上漲至1萬6250印尼盾（約新台幣29元）。

還有添加生質乙醇的環保汽油Pertamax Green95（RON 95），從原先的每公升1萬2900印尼盾（約新台幣23元），調升至1萬7000印尼盾（約新台幣30元）。

印尼國營石油公司秘書羅伯特（Roberth MarcelinoVerieza Dumatubun）表示，此次非補貼汽油價格調整，是配合政府價格公式、國際油價及市場經濟效益進行的定期滾動式評估，並已與政府達成協調，全印尼加油站隨時保證供油安全。

他說，非補貼汽油具備高辛烷值且更為環保，經濟能力較好的車主應主動選用；至於每公升1萬印尼盾（約新台幣18元）的Pertalite等政府補貼汽油，應留給機車族、公共服務車輛及中低收入群體，確保所有民眾的日常通勤與生計補貼額度不受到減損。

此外，雅加達省長阿農（Pramono Anung）表示，這波汽油價格上漲雖然增加通勤成本，但反過來也是推動綠色交通的契機，將提高民眾改搭大眾運輸的意願。

他強調，目前雅加達的大眾運輸路網連結率高達93%，無論是捷運、輕軌或雅加達快捷專線巴士（TransJakarta）等都非常完善，目前已針對長者與學生等15類特定群體，實施完全免費的優惠。

為提高大眾運輸使用率，地方政府先前已頒布行政命令，要求所有雅加達公務人員在每週三不准自行開車，必須搭乘大眾運輸。阿農說，目前雅加達的大眾運輸使用率雖然仍低於30%，但他有信心以每年5%至10%的速度穩定成長，藉此改善首都長年的塞車與空污問題。

雅加達 印尼 調漲

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