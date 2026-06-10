大陸電池商寧德時代濫倒綠色液體 匈牙利新政府調查

中國電池巨頭寧德時代（CATL）在匈牙利的電池工廠發生「綠色液體」濫倒事件後，新政府對寧德時代展開調查。專家分析，寧德時代在匈牙利恐面臨更嚴格的環境監管，且匈牙利新政府未來對中國新的投資案可能採取更謹慎的態度。

根據匈牙利今日報（Hungary Today）報導，寧德時代在匈牙利第2大城德布勒森（Debrecen）的工廠，5月5日晚間將「綠色液體廢棄物」排入當地污水系統，匈牙利區域與鄉村發展部長洛林茨（ViktóriaLőrincz）已下令對此事件展開特別調查。

目前匈牙利水務與環境保護機關撤銷CATL工業廢水預處理的許可，CATL也被依法要求清理受影響的市政污水管網與雨水排水系統。CATL雖在規定期限內完成修復，但政府因其違規行為處以罰款。

報導指出，CATL德布勒森分公司表示願意全面配合官方調查，強調5月5日由承包商進行儲槽滲漏測試，在測試中使用綠色染色劑。由於管道堵塞，該混合液回流並溢出至路面，而該染料為無毒物質，對人體與環境無害。

匈牙利地方部門已在事發當晚於多處採集廢水與地表水樣本，並表示目前的檢測結果尚未發現有害污染，但已重新進行必要檢查，將公布後續結果。

寧德時代在2011年成立，是全球電動車電池市場領導者。2025年寧德時代全球市占率達39.29%，擁有13個生產基地與6個研發中心，具深厚產業經驗。

智庫「中歐亞洲研究中心」（CEIAS）對此事件進行分析，並指出馬格雅（Peter Magyar）新政府未來可能對新的中國投資案採取更謹慎態度，並更嚴格監管現有項目。

馬格雅領導的「尊重與自由黨」（Tisza）於4月在國會大選獲得壓倒性勝利，並在5月9日宣誓就職匈牙利總理。馬格雅承諾將檢視中國投資項目在監管程序上的不當之處，並評估其對當地社區造成的環境與社會影響。

CEIAS指出，中國企業近年已減少在歐洲的新投資，特別是綠地投資，轉而更重視出口業務；對匈牙利而言，目前缺乏具規模且可行的替代投資來源，「即使監管趨嚴，馬格雅政府可能仍將中國投資視為推動匈牙利經濟發展的重要部分」。