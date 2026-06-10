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韓股大爆發進入8000點時代 專家：商法修法是關鍵

中央社／ 首爾10日專電
韓股示意圖。歐新社
韓股示意圖。歐新社

韓國股市近一年來表現強勁，韓國綜合股價指數（KOSPI）突破8000點大關，資本市場研究院長金世浣表示，主因是去年李在明政府上任後「商法」3度修法，政府角色非常重要，盼能維持一貫政策。

韓國資本市場研究院長金世浣今天出席外媒記者會，分析近一年來韓國股市強勁現象。根據資本市場研究院資料，以去年6月李在明政府上任時為基準進行比較，目前KOSPI指數漲幅達到了225.6%，科斯達克指數（KOSDAQ）也增長了41.8%。

金世浣表示，在過去20多年裡，韓國股市有「韓國折價（Korea Discount）」現象。他說明：「簡單來說，就是在相同的環境與條件下，韓國股價相對被低估了，特別與美國市場相比時更是如此。」過去幾年KOSPI長期停留在2000點區間。

不過金世浣提到，自去年6月李在明政府上任後，發生了極其劇烈的變化。去年11月指數突破4000點大關，隨後在3個月內達到5000點，再1個月後突破6000點；接著在2個月內突破7000點，最後只花了19天時間，就在5月一舉衝破8000點大關。

金世浣點出，主因是3度「商法」修法，「與其他國家相比，在韓國要修改商法是極其困難的一件事。」他指出，回顧過往20多年來，商法僅被修改過2次，不過李在明政府自執政以來，短短1年內就進行了3次修法。

金世浣說明，修法方向包括保護小股東，免於受到大股東控制或損害權益，及提高董事會成員的獨立性，「過去有的公司所有董事會成員都必須受大股東主導，但現在他們變得相當獨立，法律變得更傾向於保護小股東。」

在修法之後，金世浣表示，以三星電子和SK海力士為代表的本土大企業，帶來的強大效益也為股市上漲提供了強而有力的支撐。

談到韓國股市未來，金世浣指出，為了維持整體的市場狀況，政府角色非常重要，必須繼續補強保護投資人的政策，維持一貫的政策方向。金世浣也提到，從企業角度來看，則必須建立具實效性的公司治理結構，提升創新與競爭力、進行資本的有效配置，並擴大透明溝通。

韓股 韓國 資本市場

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