科技類股領跌 巿場持續震盪亞股多收跌

投資人憂心物價上揚及美國可能升息的同時，科技股再度成為賣壓重災區，亞洲股巿今天延續本週震盪走勢，主要指數大多下跌。

法新社報導，美國總統川普才剛表示重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的和平協議「接近達成」，數小時後美國和伊朗軍隊再度交火，中東危機局勢升溫壓抑市場信心。

在3月由人工智慧（AI）題材引領、科技股領漲的強勢上漲行情之後，對於美國升息的預期這個月令投資人如坐針氈。油價飆升推高通膨壓力，恐迫使聯邦準備理事會（Federal Reserve Board）不得不採取行動。

市場聚焦於今天稍晚將公布的至關重要消費者物價指數（CPI），預計這項數據將創下3年多來新高。5日優於預期的美國就業數據加劇升息預期。

不過川普日前又猛批聯準會主席華許（KevinWarsh）的前任降息力道不足。他本月稍早曾表示，希望見到較低利率，但會「讓華許自行決定」。

德國資產管理公司DWS集團（DWS Group）的維達（Vincenzo Vedda）分析指出：「儘管近幾週伊朗衝突對市場影響似乎降低，但這場衝突對整體經濟環境而言依然關鍵，其影響和持續時間仍高度左右經濟成長和通膨。」

日股基準日經指數今天收跌1.9%，來到64179.27點。港股恆生指數收跌0.6%，來到24407.96點。上證指數收跌0.4%，來到3993.23點。

至於其他亞股，台北、首爾、新加坡、馬尼拉股巿收跌。雪梨、吉隆坡、雅加達、威靈頓股巿收漲。