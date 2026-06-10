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三星遠超台積電 成為去年全球投資支出最高晶片商
最新統計顯示，三星電子去年總計花費近90兆韓元（592億美元）在資本支出和研發，遠超過第二名台積電的69.4兆韓元，成為全球十大半導體企業中投資支出最高的公司。
據企業追蹤業者CEO Score彙整數據，三星去年投資支出總計89.9兆韓元，包括52.2兆韓元的資本支出和37.7兆韓元的研發支出。
業界觀察人士表示，三星在半導體景氣轉弱期間的積極支出，助其為去年開始的產業向上周期打好基礎。
儘管三星2023年獲利因晶片業景氣轉弱而大幅下滑，比前一年銳減84.9%至6.57兆韓元，但三星仍持續擴大投資，當年共投資了88.9兆韓元，是營業利益的逾13倍。
產業專家指出，正因如此，三星已為接下來的景氣好轉打下堅實基礎，才有之後業績飆高的亮眼成績。
但CEO Score提醒，半導體產業本質上就是需要持續大規模投資，儘管此時景氣正好，但如何在發放數十兆韓元獎金，和維持獲利之間取得平衡，對企業而言可謂沉重負擔。
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