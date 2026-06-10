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專家：中國挾持需求鏈實力 牽制澳洲礦物產業

中央社／ 雪梨10日專電

澳洲戰略政策研究所（ASPI）國安研究計畫主任柯尼（John Coyne）表示，正當澳洲致力建構供應鏈安全以維護國家韌性的同時，中國正挾持其「需求鏈實力」（power of thedemand chain）塑造對其有利的市場環境，進而牽制攸關澳洲經濟命脈的礦物產業。

柯尼昨天於ASPI網站發表專文「中國礦產採購讓澳洲學到何謂經濟實力」（In minerals purchasing, Chinais teaching Australia a lesson on economic power）。

文中指出，澳洲過去以為倚仗鐵礦石等礦產資源，就能支撐國家的經濟實力，但隨著中國國有企業「中國礦產資源集團」（CMRG）一手掌握該國對進口礦產的採購交易，中國便可以掌控市場環境，以及利潤和投資流向。

柯尼指出，正當澳洲專注礦產資源開採和建構供應鏈安全，中國卻致力掌控需求、融資、加工、製造、標準和市場。因此，相較於僅擁有資源的國家，掌握「需求鏈實力」的中國，對礦產市場擁有更大影響力。

柯尼提醒，要維持長期的經濟韌性和在貿易市場上影響力，澳洲需要跳脫仰賴礦產支撐經濟的認知框架，並且要加強了解「需求鏈實力」的作用。

中央社記者詢問「需求鏈實力」觀點，柯尼9日晚間透過電子郵件提到中國礦產資源集團近日與澳洲FMG集團（Fortescue）的糾紛；外媒報導中國礦產資源集團試圖與FMG談成交易合約，但並不順利；隨後中國礦產資源集團發布消息，指其他廠商不得與FMG洽談。他認為若報導屬實，即反映出一更大的「需求鏈實力」問題。

柯尼指出，中國礦產資源集團的做法，是將市場上的各個買方串聯起來，形成談判力量；這種做法，正是和過去供應方整合生產商和出口商談判力量的做法類似，「在關鍵礦產市場中，影響力並不再僅取決於對供應的控制，而越來越是對需求的整合」。

柯尼解釋，中國之所以具影響力，不單單因其是許多礦產商品的最大消費國，同時還能夠集結國家力量、政策制定，以及擁有市場大戶身分，進而協調市場需求，「一旦購買力被組織和協調，就可轉化為戰略力量」。

柯尼又提到，雖然澳洲礦業業者已感受到中國「需求鏈實力」的作用，但澳洲政府和學界仍對此缺乏了解，「過去10年，（澳洲的）政策制定者和學術界，投放大量人力和物力研究供應鏈韌性、供應多元化，及關鍵礦產生產等議題，雖然這些是重要議題，但對於集中需求、協調採購和有組織的採購會如何決定市場環境，並且對市場所構成的策略性影響，卻是很少人關注」。

澳洲不可能獨力應對中國龐大的「需求鏈實力」，因為澳洲的國內市場規模相對較小。柯尼認為，務實做法是與盟友和夥伴國家加強合作，「關鍵問題並不在於澳洲能否擁有與中國匹敵的市場規模，而是在於是否能與可信賴的夥伴國家整合需求」。

柯尼進一步解釋，澳洲與夥伴國家之間，有很多種可能的整合方式，包括策略性協調儲備、統一採購政策、共享市場情報、針對特定行業實施聯合採購、建立通用的產品認證和標準，以及夥伴國家政府支持的金融機構間強化合作等，「誰能把買家組織起來，誰就能夠越來越有效地塑造市場環境，這是印太地區各國的政策制定者需要多加關注的議題」。

澳洲 韌性

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