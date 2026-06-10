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新加坡AI論壇科技巨頭齊聚 西洋棋機器人秀對弈

中央社／ 新加坡10日專電

亞洲大型人工智慧論壇SuperAI今天在新加坡登場，全球科技企業與新創業者齊聚，探討AI對產業與社會的影響。現場的西洋棋機器人與參展人士對弈成為焦點之一，科技新創業者認為，AI正展現高度策略思維與應用潛力、逐步融入日常細節。

在新加坡舉辦的亞洲大型人工智慧論壇SuperAI，今天於濱海灣金沙會展中心舉行，包含OpenAI、GoogleDeepMind、微軟（Microsoft）、超微半導體（AMD）、Grab等科技企業主管、學者專家齊聚進行意見交流。

活動現場設有西洋棋機器人與到訪人士對弈，吸引不少人駐足體驗。一名來自英國的科技新創業者Tim告訴中央社，AI技術發展速度驚人，不僅能在棋局中展現高度策略思維，也正逐漸融入人們日常生活與各行各業。他認為，AI未來將在提升工作效率、促進創新等方面發揮更大作用，令人對科技發展充滿期待。

多名科技企業人士參展，AI筆記品牌Plaud創辦人許高致詞時表示，科技發展歷經「Type、Touch、Speech」等階段，從PC時代的鍵盤輸入、行動裝置時代的觸控操作，到如今穿戴式裝置帶動的語音互動；隨著AI技術進步，使用者如今能透過直覺表達需求，科技正朝向更自然的人機互動邁進。

新加坡金融科技協會（Singapore FinTechAssociation）董事劉佩欣接受中央社訪問表示，協會與台灣金融科技產業聯盟（Taiwan FinTech Alliance）保持交流，新加坡近年大力投入AI發展，相關政策願景亦由現任總理黃循財推動，逐步建立完整的科技發展藍圖。

她認為，台灣與新加坡在科技創新及金融科技領域各具優勢，未來可進一步深化合作與人才交流，創造更多發展機會。

新加坡 OpenAI 微軟

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