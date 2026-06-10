傳OpenAI洽租俄亥俄州巨型資料中心 輝達擬出資支持

美國科技媒體The Information援引知情人士說法報導，AI龍頭OpenAI正在洽談租用位於俄亥俄州聯邦土地上、規劃容量達10GW（Gigawatts，百萬瓩）的資料中心園區。

報導還說，這項交易可能獲得晶片巨頭輝達（Nvidia）的財務支持。

The Information報導指出，根據目前的晶片、勞動力、電力及其他投入成本計算，園區的建設成本可能至少高達5000億美元（約新台幣16兆元）。

報導補充表示，根據這項為期20年的租賃合約，OpenAI將掌控這座設施的設備，並在正式啟用後開始支付租金；第一階段預計將於2028年展開。

這座設施堪稱同類設施中規模最大，將由軟銀（SoftBank）旗下的SB Energy在俄亥俄州南部的能源部土地上開發。

根據報導，輝達預計將為這座設施提供硬體，並為OpenAI的租約及SB Energy的融資提供財務擔保。

路透社無法立即查證這篇報導。OpenAI與輝達在非辦公時間內未立即回應路透社的置評請求。

今年早些時候，這家ChatGPT開發商才因監管障礙與高昂的能源成本，暫停了原定在英國推動的「星際之門」（Stargate）資料中心計畫。

另外，路透社本週報導，阿波羅（Apollo）和黑石（Blackstone）正為Anthropic一項耗資350億美元、使用博通（Broadcom）晶片的人工智慧（AI）產能擴張計畫提供融資。