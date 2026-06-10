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AI潮造富！全球億萬富豪財富衝破20兆美元 但勞工分得愈來愈少

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
AI創造龐大財富，也加速全球財富向少數科技富豪集中。路透
AI創造龐大財富，也加速全球財富向少數科技富豪集中。路透

全球億萬富豪正在變得愈來愈有錢，而且速度驚人。

法國經濟學家祖克曼（Gabriel Zucman）的統計顯示，全球億萬富豪的總財富，15年前是4.5兆美元，到2024年暴增至14.2兆美元，今年更高達20.1兆美元，相當於全球一年經濟產出的近五分之一。

數據反映的不只是富豪變多或變有錢，還顯示財富正加速向少數人集中。根據紐約時報分析，AI熱潮是背後的重要推手。

過去幾年，大量資金湧向少數科技巨擘，包括輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、AlphabetMeta以及台積電等，每間市值都超過1兆美元，創辦人與早期股東累積驚人財富。

SpaceX預計以1.77兆美元估值上市，也成為科技資本創造巨額財富的最新例證。若順利掛牌，持股42%的馬斯克有望成為全球首位兆美元富豪。

股市是富豪「煉金」的主要場所。股票收益大部分落入最富有的少數人手中。美國最富有的0.1%家庭持有13.7兆美元股票，幾乎是底層90%家庭股票資產總和7.1兆美元的兩倍。

科技股愈漲，最大受益者往往不是一般投資人，而是最富有的那群人。

與此同時，勞工分到的經濟成果愈來愈少。工會力量下降、自動化與AI普及、製造業外移，以及投資所得享有較低稅負等因素，都讓資本增值的速度遠遠快於薪資增加的速度。

紐時指出，美國近年調降企業稅率後，企業獲利增加，股票回購規模擴大，進一步推升股價，也讓富豪財富加速成長。

愈來愈多學者擔心，若巨額財富持續透過資本利得與繼承累積，又缺乏足夠課稅機制，社會可能形成難以打破的世襲富豪階層。

Alphabet 輝達 Meta

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