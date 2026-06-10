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蘋果終於採用輝達GPU！輝達股價為何沒反應？原因曝光

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果首度採用輝達GPU支援部分AI服務，但市場認為短期難帶來大量新增訂單。歐新社
蘋果首度採用輝達GPU支援部分AI服務，但市場認為短期難帶來大量新增訂單。歐新社

AI晶片龍頭輝達Nvidia）首度獲得蘋果（Apple）採用其GPU執行部分AI服務，但股價周二依然走低。

蘋果周一發表新一代Apple Intelligence架構時表示，將與Google及輝達合作，在Google Cloud上執行部分AI工作負載。這也是蘋果首次將其私有雲運算延伸至第三方資料中心。

長期以來，蘋果偏好使用自家設計晶片，儘可能讓AI功能直接在iPhone、iPad及Mac等裝置上運行，因而一直被視為AI基礎建設投資浪潮中的異類。此次首度採用輝達GPU，外界普遍解讀為對輝達技術地位的重要肯定，尤其後者正面臨客製化晶片，以及英特爾（Intel）、超微（AMD）等CPU業者競爭。

然而，輝達股價當日卻小跌0.2%，收在208.19美元，盤中最低一度觸及199.34美元。儘管華爾街前一日出現逢低承接買盤，整體晶片股的賣壓依然沉重。

分析認為，這項合作短期內未必能為輝達帶來大量新增訂單，主因在於蘋果並非直接向輝達購買晶片，而是透過Google雲端運算服務取得運算資源。換句話說，相關GPU可能已由Google部署於其雲端基礎設施中。因此，對輝達而言，蘋果雖是客戶，卻不代表將迎來數十億美元新增訂單。

此外，蘋果表示，只有最先進的AFM 3 Cloud Pro模型會在Google雲端的輝達GPU上運作，用於AI代理及複雜推理等高階任務；其餘絕大多數AI功能，仍將在裝置端執行。

Oppenheimer分析師Martin Yang在研究報告中指出，這項布局再次展現蘋果在AI領域採取「輕資產」策略，與自行大規模興建資料中心的其他公司形成鮮明對比。

輝達 蘋果 Nvidia

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