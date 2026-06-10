工研院英國科技日 半導體、AI與無人系統合作看好

工研院設立倫敦辦公室滿一年，今天在倫敦舉行「台英科技日」交流研討會，英方產業和投資界人士特別看好結合台英互補優勢，在半導體、AI、無人系統、太空等領域合作征戰國際市場。

交流研討會在倫敦金融城區舉行，除了有演說介紹工研院發展歷程、倫敦辦公室業務推展規劃，以及台灣的量子科技潛力，另有數場匯集台英雙方專家的專題座談，分別聚焦半導體、先進材料、風險投資、人工智慧（AI）與相關基礎設施、無人系統和太空，吸引約百人出席。

英方參與人士包含英國創新局（Innovate UK）、化合物半導體應用創新中心（CSA Catapult）、空中巴士（Airbus）以及國家物理實驗室（NPL）等行政法人、非營利組織、產業界和研究機構代表。

由英國科學、創新暨科技部（DSIT）設立的半導體諮詢委員會共同主席巴格理（Jalal Bagherli）在開幕致詞提到，台英具互補優勢，包括台灣具備全球首屈一指的半導體製造能力，而英國在化合物半導體、晶片架構設計、基礎和材料科學等領域占世界領導地位，且擁有對科研突破和技術創新至為關鍵的深度科技（deep tech）生態系。

台英近年在半導體領域開展多項交流合作計畫。巴格理說，他對英國電子技能基金會（UKESF）與台灣的「台英半導體聯合培力計畫」特別感到驕傲，此計畫提供英國研究生赴台學習2週，接軌科學研究與產業實務，這些優秀人才未來可望在英國相關產業和研究機構扮演領導角色。

駐英國代表姚金祥致詞提到，工研院在研發、產業、人才培育等雙邊合作層面，都能發揮橋梁功能。他期待台英往3個方向深化合作：打造更具韌性、可信任的供應鏈；加速商業化和量產進程；擴大發展數位轉型和淨零排放相關科技。

姚金祥表示，台灣的製造和商業化能力，以及英國的創新研發和系統整合能力，是雙方各自強項，可相互加乘，攜手在國際市場搶占優勢。

工研院院長張培仁在開幕致詞分享他對台英合作及駐倫敦辦公室的願景，並在接受中央社採訪時提到，目前擬優先推動的雙邊合作領域包含AI、半導體、生物科技、淨零排放。

此外，台英雙方已就結合AI與機器人科技的無人系統，探討合作可能。張培仁強調，工研院在倫敦設立辦公室，就是為了長期耕耘、深入經營。

工研院涉足的台英交流合作領域，還包含光子學、能源和太空。

英國規模最大的航太產業協會ADS Group太空部門主任威廉斯（Alun Williams），今天在「台英科技日」擔任「無人未來」專題座談主持人。

他接受中央社採訪表示，在太空領域，無論是研發或產業面，台英交流皆有進展。他透露，迄今英國各方對推展與台灣合作的主要感想是「可以再多來一點嗎」，展現較以往強烈的興趣。

「英國政府也堅定支持與台灣在太空領域的交流往來」，威廉斯指出，對英國而言，台灣不僅是充滿機會的優先市場，也是深具潛力的絕佳合作夥伴，台灣同時可多加利用英國在低軌衛星、無人系統等領域的優勢。

威廉斯認為，工研院顯然有野心打造台灣為貨真價實的太空強權，在催化、推進國際合作方面扮演關鍵角色。

主要支持英國新創企業的早期投資基金「英國設計基金」（British Design Fund）共同創辦人暨執行長邦瑟（Damon Bonser）場邊接受中央社採訪時提到，有越來越多創業投資基金對安全防衛領域感興趣，相關投資議題越來越被公開討論，項目也十分多元，從創新科技到供應鏈、能源、水資源和糧食安全，在在吸引投資人關注。

邦瑟指出，英國在「從零開始」的早期階段有極優異表現，例如推出具開創、突破性的技術，或者由大學院校透過知識和技術移轉成立公司，但在商業化、規模化能力方面，台灣依然位居世界領先。

邦瑟認為，特別是在實現商業規模和量產能力方面，英國與台灣有顯著差距。這促使台英自然而然成為合作夥伴，可相互分享優勢，共創經濟成長。