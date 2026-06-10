快訊

MLB／右投林珺希加盟海盜隊 本屆高中畢業旅美第一人、大溪隊史第二人

虧大了！周玉蔻罵趙少康「拋妻棄子」賠20萬 法官再判她賠民視150萬

LINE免費貼圖5款！撒嬌、早安圖必備、還有「祝你180歲生日快樂」超幽默

聽新聞
0:00 / 0:00

最強AI模型開放大眾使用 Anthropic加強安全防護

中央社／ 舊金山9日綜合外電報導

人工智慧（AI）模型Claude開發商Anthropic今天向大眾開放旗下最強大版本的技術，同時限制在敏感領域的使用。

法新社報導，這個被稱為Fable 5的模型，是Anthropic新的Mythos系列中首個廣泛開放的模型；Mythos是Anthropic最先進的AI技術產品線，於今年4月對外發表，但因網路安全疑慮而受到限制。

Anthropic表示，Fable 5在編寫和除錯軟體程式碼、回答複雜的研究問題以及分析影像方面，表現極其出色。

與此同時，Anthropic正向已經獲得這款模型系列存取權限的公司和組織提供無限制版本Claude Mythos5，其中包括加入「玻璃之翼計畫」（ProjectGlasswing）的網路安全合作夥伴。

據路透社報導，Anthropic在4月宣布Mythos發現了數千個軟體漏洞後，到目前為止，在「翠鳳蝶計畫」下僅限於包括美國政府在內的大約200個組織存取。

這個獲選的群體在6月初擴大到分布於15個多國的約200個組織，預計未來還會進一步增加。

鑑於Anthropic稱Mythos具備快速識別銀行平台和電網等關鍵基礎設施漏洞的能力，Anthropic出於資安考量限制了對這款模型的存取。

當「玻璃之翼計畫」啟動時，一些批評者指責Anthropic誇大威脅以吸引關注。

但測試過Mythos的公司隨後都認可了這款模型的能力。曾與Anthropic存在法律糾紛的美國政府，也出於安全疑慮測試了這款模型。

白宮隨後已做出安排，在領先的AI公司發布最強大模型之前進行測試。Mythos 5正是與美國政府合作部署。

Anthropic表示，大多數關於資安或生物與化學的查詢，將改為導向較低階的模型Opus 4.8，該模型已於5月底公開。

Anthropic還表示，已發現有人企圖大規模提取相關技術，以便在威權國家訓練競爭的AI模型，這類查詢同樣會退回到功能較弱的模型。

延伸閱讀

Anthropic共同創辦人兼總裁坦言訓練模型很燒錢

大模型企業「月之暗面」擬籌資20億美元

蘋果WWDC重點一次看：全新Siri AI來了！新一代AI平台功能升級大盤點

阿波羅黑石完成Anthropic大手筆350億美元私募交易 博通擔保壓低利息

相關新聞

整理包／SpaceX上市倒數！散戶如何買到股票？6大重點一次看

SpaceX預計於2026年6月12日在美國納斯達克掛牌上市。市場預期，若被納入主要指數，追蹤指數基金可能帶來數百億美元被動買盤。散戶雖有機會參與這場歷史性IPO，但超額認購可能導致配不到股票。

不只博通 Anthropic 350億美元融資原來也有Google間接擔保

Google是Anthropic 最早期的投資人之一，且多次入股這家人工智慧（AI）新創公司。如今，Google 透過提供融資擔保，支持這家新創公司租用資料中心，這也凸顯科技巨人在AI領域大舉押注時，彼此之間錯綜複雜的商業關係。

美又轟伊朗！油價反彈上漲 韓股挫跌逾3%領跌亞股 金價跌幅擴大

由於一架美軍直升機遭到擊落，美國對伊朗發動了新一輪空襲，中東局勢再度升級，引發金融市場波動，美股期指與亞股下跌、原油價格應聲反彈，金價走低。

SpaceX擬2027年底前啟動軌道AI運算測試 較IPO揭露時程更早

根據兩名出席SpaceX上市前投資人說明會的人士，SpaceX高層表示，該公司目標是在2027年底前啟動太空人工智慧（AI）運算基礎設施的首次示範部署，時程上早於IPO文件揭露的「最快2028年」。

被動基金搶進SpaceX恐形成愈漲愈買循環 產學界警告恐扭曲價格

SpaceX 即將掛牌上市，學界和市場觀察家認為，指數追蹤基金恐將帶來數百億美元的被動需求，形成愈漲愈買的循環，進一步推升馬斯克這家公司的股價。

馬斯克親自催油門！SpaceX IPO需求爆表 吸金2,500億美元 超額認購4倍

根據知情人士說法，馬斯克的太空探索公司SpaceX已吸引超過2,500億美元的投資人認購需求，遠遠超過該公司此次尋求籌資的750億美元金額，有望締造史上規模最大的首次公開發行股票（IPO）紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。