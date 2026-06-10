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美又轟伊朗！油價反彈上漲 韓股挫跌逾3%領跌亞股 金價跌幅擴大

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
中東局勢再度升級，引發金融市場波動，美股期指與亞股下跌。圖為資料照片顯示南韓外匯交易室看板。美聯社
中東局勢再度升級，引發金融市場波動，美股期指與亞股下跌。圖為資料照片顯示南韓外匯交易室看板。美聯社

由於一架美軍直升機遭到擊落，美國對伊朗發動了新一輪空襲，中東局勢再度升級，引發金融市場波動，美股期指與亞股下跌、原油價格應聲反彈，金價走低。

美國科技股周二經歷短暫反彈後，賣壓再度湧現，拖累MSCI亞太指數今天開盤後下跌0.5%。

南韓Kospi指數盤中大跌3.3%，日本日經225指數跌0.76%。

美股期指小跌，標普500期貨跌0.18%；那斯達克100指數期貨跌0.1% ，收復稍早達1.1%的跌勢。

能源方面，布蘭特原油8月期貨上漲1.5%，報每桶92.81美元， 逆轉前一天大跌2.97%的頹勢；西德州中級原油7月期貨也漲1.5%至每桶89.47美元，前市大跌3.4%。

美國總統川普稍早指責伊朗當局在阿曼附近擊落一架美軍直升機，美軍隨即在數小時後對伊朗發動了「自衛性空襲」。此舉不僅讓緊張局勢急劇升溫，也威脅到脆弱的停火協議，並使重啟荷莫茲海峽的談判努力蒙上陰影。

美國中央司令部在社群平台 X 上表示：「此次任務是對伊朗無端侵略行為的對等回應。」據伊朗國營電視台報導，位於荷莫茲海峽的格什姆島（Qeshm Island）遭到襲擊，現場至少傳出六次爆炸聲。

伊朗外交部長阿拉奇在X上回應美軍的最新襲擊，表示伊朗武裝部隊不會對任何襲擊或威脅坐視不管。

隨著中東緊張，現貨金價跌勢加劇，下跌約1%，報每英兩4,215.16美元。

匯市與債市方面，美元兌G10幾乎所有主要貨幣均走強。

市場近期因地緣政治降溫預期與AI建置熱潮而推升至歷史高點，如今波動性加劇，正考驗著市場的韌性。由於強勁的美國就業數據削弱了聯準會（Fed）降息的預期，投資人將在周三迎來關鍵考驗，屆時美國將公布通膨數據，攸關聯準會後續決策。

伊朗 亞股 中東

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