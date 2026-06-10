快訊

九合一風雲／台東選舉看板戰…3人貼身對壘 轟炸視覺

出港10趟捕8條魚…鐵觀音藏1.8噸K他命 屏檢起訴2人「拒不供出主謀」

豪大雨擴大18縣市 屏東縣山區暴雨國家級警報響

聽新聞
0:00 / 0:00

馬斯克親自催油門！SpaceX IPO需求爆表 吸金2,500億美元 超額認購4倍

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
摩根士丹利9日在曼哈頓中城舉辦午餐會，為300名機構投資者說明SpaceX IPO計畫。路透
摩根士丹利9日在曼哈頓中城舉辦午餐會，為300名機構投資者說明SpaceX IPO計畫。路透

根據知情人士說法，馬斯克的太空探索公司SpaceX已吸引超過2,500億美元的投資人認購需求，遠遠超過該公司此次尋求籌資的750億美元金額，有望締造史上規模最大的首次公開發行股票（IPO）紀錄。

路透引述的消息人士在周二（9日）表示，SpaceX IPO案目前超額認購倍數達到3.5倍至4倍，銀行家與投資人認為，這是需求強勁的最新跡象。長期持有型基金已提交某位消息人士所形容的「大額認購訂單」。另有消息人士表示，馬斯克本人曾短暫參加一些與潛在投資人的Zoom會議。

消息人士說，該公司目前仍處於IPO行銷推廣階段。另一位熟悉計畫的人士說，SpaceX總裁兼營運長夏特威爾（Gwynne Shotwell）與財務長強森（Bret Johnsen）周二預定出席摩根士丹利在曼哈頓中城舉辦的午餐會，約 300名機構投資人參加。

在SpaceX於周四下午進行IPO定價前，投資人需求仍可能出現變化。

認購數據反映的是投資意向，而非最終配售結果；最終配售規模將於定價時決定。消息人士表示，一些大型機構投資者通常會在IPO流程後期才提交認購單。

SpaceX尚未立即回應置評請求。

SpaceX這次公開發行股票，正值市場極度波動之際。那斯達克指數上周五出現一年多來最大跌幅，周二繼續下跌；比特幣周二下跌2.8%，已較1月高點低了37%。一些分析師推測，近期市場回落的原因之一，可能是 SpaceX的認購者為籌措買進SpaceX股票的資金，而賣出其他資產。

SpaceX路演簡報與IPO文件中強調其火箭發射業務的獨特性。該公司表示，過去三年，全球送入軌道的大多數載重都是由SpaceX發射完成，另也凸顯了星鏈（Starlink）衛星網路業務的實力。

SpaceX也吹捧旗下AI業務未來將迎接23兆美元的市場機會，表示自家是唯一能夠擺脫地面企業限制、利用太空建立AI運算能力的企業，而這項能力未來預計將吸引龐大需求。

根據SpaceX的說法，美國的發電能力與電腦運算能力成長速度落後於中國大陸，部分原因是美國大型計畫面臨諸多障礙。公司認為，透過利用SpaceX的發射能力，將資料中心及其他基礎設施部署到太空中，可以彌補這一缺口。

SpaceX表示：「透過大幅降低進入太空的成本，我們得以擴展使命，著手解決地球上一些最迫切的挑戰，包括透過提供網路連接，讓超過30億尚未上網的人口能夠連接網路以及人類集體知識，從而縮小數位落差。」

IPO 馬斯克 SpaceX

延伸閱讀

馬斯克揭AI資料中心衛星設計為IPO造勢 SpaceX獲大幅超額認購

SpaceX IPO申購熱烈 卻恐引爆逾500億美元股市賣壓

SpaceX架新網站 展示太空、聯網、AI 等業務關鍵數據 招手散戶

SpaceX 上市恐排擠資金1.6兆 引發市場劇烈波動

相關新聞

美又轟伊朗！油價反彈上漲 韓股挫跌逾3%領跌亞股 金價跌幅擴大

由於一架美軍直升機遭到擊落，美國對伊朗發動了新一輪空襲，中東局勢再度升級，引發金融市場波動，美股期指與亞股下跌、原油價格應聲反彈，金價走低。

SpaceX擬2027年底前啟動軌道AI運算測試 較IPO揭露時程更早

根據兩名出席SpaceX上市前投資人說明會的人士，SpaceX高層表示，該公司目標是在2027年底前啟動太空人工智慧（AI）運算基礎設施的首次示範部署，時程上早於IPO文件揭露的「最快2028年」。

被動基金搶進SpaceX恐形成愈漲愈買循環 產學界警告恐扭曲價格

SpaceX 即將掛牌上市，學界和市場觀察家認為，指數追蹤基金恐將帶來數百億美元的被動需求，形成愈漲愈買的循環，進一步推升馬斯克這家公司的股價。

馬斯克親自催油門！SpaceX IPO需求爆表 吸金2,500億美元 超額認購4倍

根據知情人士說法，馬斯克的太空探索公司SpaceX已吸引超過2,500億美元的投資人認購需求，遠遠超過該公司此次尋求籌資的750億美元金額，有望締造史上規模最大的首次公開發行股票（IPO）紀錄。

美超微宣布增資70億美元 用來買零件生產AI伺服器 盤後一度重挫12%

美超微（Super Micro）計劃增資，透過發行股票籌資70億美元，用於購買所需零件來滿足客戶對美超微的AI伺服器訂單。消息傳出後，美超微股價盤後一度重挫12%，稍後跌幅收斂至6%左右。

台積電ADR漲0.3% 較台北交易溢價17.5%

台積電ADR周二震盪走高，受費城半導體指數大跌影響，盤中一度大跌5%，終場上漲0.3%，收在427.92美元，較台北交易溢價17.5%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。