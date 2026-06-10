SpaceX準備上市 美股恐現資金位移潮

太空運輸暨AI公司SpaceX將在12日於紐約那斯達克交易所掛牌，市場預期機構、基金與散戶等投資者可能出現投資組合換手潮，造成資金位移；首當其衝的晶片股今天交易持續震盪，漲跌幅猶如雲霄飛車。

美國晶片股9日交易持續大幅震盪，繼昨日大漲後，美光（Micron）盤中一度大跌約14%，下午買盤湧現，收盤下跌1.41%，以935.89美元作收。美光2週後將公布業績，市場關注全球第3大記憶體晶片巨頭，是否如分析師預期受AI需求帶動價格上揚業績成長。

雲端運算晶片與架構設計大廠美滿電子科技（Marvell Technology）盤中大跌近19%，收盤跌幅收窄至7.61%，以266.88美元作收。超微（AMD）盤中下跌約13%，收盤跌3.02%，以475.50美元作收。

輝達（Nvidia）與博通（Broadcom）呈現相同走勢，中午下跌後買盤即刻湧現，收盤分別小跌0.22%、1.12%。

美股道瓊工業指數微漲0.17%，標普500與那斯達克指數分別下跌0.26%、0.97%，費城半導體指數下跌1.93%。

市場預期，投資人可能為因應12日上市的SpaceX調整投資組合、調動資金，造成半導體股持續震盪。這股AI新創公司上市熱潮可能延續至秋季，科技股資金配置將持續位移，其他類股也有機會移動。

財經頻道CNBC引述知情人士的說法報導，SpaceX計劃10日即停止接受新股認購，較原日期提早一天。一名知情人士表示，SpaceX與多間承銷銀行、券商在11日可確認破紀錄的新股配置安排，新股承銷作業一般在進行至訂價後到開牌交易前。

SpaceX以每股135美元定價，預定募集超過750億美元，向市場提供約5.55億新股。