台積電ADR漲0.3% 較台北交易溢價17.5%

台積電ADR周二震盪走高，受費城半導體指數大跌影響，盤中一度大跌5%，終場上漲0.3%，收在427.92美元，較台北交易溢價17.5%。

美股周二大幅震盪，標普500指數盤中一度重挫逾2%，最終收復大部分失地，科技股再度承壓，川普表示必須回應伊朗擊落美軍直升機事件，也在午後加重賣壓。

標普500指數下跌19.08點，跌幅0.3%，收7,386.65點；那斯達克指數下跌250.84點，跌幅1%，收25,678.82點；道瓊斯工業指數上漲86.10點，漲幅0.2%，收50,872.11點。

費城半導體指數震盪更加劇烈，盤中一度大跌8.6%，終場跌幅收斂為1.9%，邁威爾科技（Marvell Technology）大跌7.6%，高通（Qualcomm）和超微（AMD）跌幅均逾3%，美光科技（Micron）跌1.4%，博通Broadcom）下跌1.1%，輝達（NVIDIA）下跌0.2%。

台灣加權股價指數周二大漲1,201.66點，收在44,704.44點。台積電（2330）漲0.4%收在2,305元。

依據最新數據，四檔個股ADR溢價如下：