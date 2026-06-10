聽新聞
0:00 / 0:00
台積電ADR漲0.3% 較台北交易溢價17.5%
台積電ADR周二震盪走高，受費城半導體指數大跌影響，盤中一度大跌5%，終場上漲0.3%，收在427.92美元，較台北交易溢價17.5%。
美股周二大幅震盪，標普500指數盤中一度重挫逾2%，最終收復大部分失地，科技股再度承壓，川普表示必須回應伊朗擊落美軍直升機事件，也在午後加重賣壓。
標普500指數下跌19.08點，跌幅0.3%，收7,386.65點；那斯達克指數下跌250.84點，跌幅1%，收25,678.82點；道瓊斯工業指數上漲86.10點，漲幅0.2%，收50,872.11點。
費城半導體指數震盪更加劇烈，盤中一度大跌8.6%，終場跌幅收斂為1.9%，邁威爾科技（Marvell Technology）大跌7.6%，高通（Qualcomm）和超微（AMD）跌幅均逾3%，美光科技（Micron）跌1.4%，博通Broadcom）下跌1.1%，輝達（NVIDIA）下跌0.2%。
台灣加權股價指數周二大漲1,201.66點，收在44,704.44點。台積電（2330）漲0.4%收在2,305元。
依據最新數據，四檔個股ADR溢價如下：
個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）
台積電 TSM 2,707.62 +0.26 2,305.00 +17.47
日月光 ASX 554.91 -1.24 569.00 -2.48
聯電 UMC 125.79 -0.60 127.50 -1.34
中華電 CHT 142.75 +2.50 142.00 +0.53
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。