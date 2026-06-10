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美軍阿帕契遭擊落 美伊停火岌岌可危？川普：必須回應

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市場權衡美伊局勢最新進展 美股收盤走勢不一

中央社／ 紐約9日綜合外電報導

市場正在權衡美國與伊朗緊張局勢的最新進展，美國科技股再度湧現拋售潮、回吐昨天部分漲幅，華爾街股市今天收盤互有漲跌。

道瓊工業指數上漲293.79點或1.33%，收報22426.52點。

標普500指數下挫19.08點或0.26%，收在7386.65點。

那斯達克指數重挫250.84點或0.97%，收25678.82點。

費城半導體指數滑落248.88點或1.93%，收12657.81點。

美股 伊朗 道瓊工業指數

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