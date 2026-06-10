市場權衡美伊局勢最新進展 美股收盤走勢不一

美超微（Super Micro）計劃增資，透過發行股票籌資70億美元，用於購買所需零件來滿足客戶對美超微的AI伺服器訂單。消息傳出後，美超微股價盤後一度重挫12%，稍後跌幅收斂至6%左右。

2026-06-10 07:16