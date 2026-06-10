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OpenAI 也要 IPO 要跟雙強拚人氣
聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI於8日證實，已向美國證管會（SEC）祕密申請IPO，加入Anthropic與SpaceX等企業的上市行列，確立今年將是「IPO大年」。業界認為，OpenAI IPO案也將是市場熱烈參與的標的，恐導致股市新一波資金排擠效應。
OpenAI發布聲明表示，該公司最近提交一份機密的S-1文件，考量這份文件應會外流，因此現在就先公布，但目前還沒決定上市時間。
綜合彭博資訊、路透、英國金融時報（FT）等外媒報導，OpenAI正與高盛、摩根士丹利合作推動上市事宜，預料最快9月上市，目標市值上看1兆美元，現在先祕密申請IPO，藉此先與監管機構溝通財務細節，待審查完成後再公開。
OpenAI並將在未來幾周，允許員工以3月籌資後8,520億美元估值所算出的每股價格，賣出手上持股，以緩解內部短期流動性壓力。
OpenAI執行長奧特曼8日撰文形容，現在是「OpenAI的第三階段」，第一階段是從是通用人工智慧（AGI）研究。
第二階段是成為「產品公司」、了解民眾如何使用其工具，「現在我們正進入第三階段」，「經濟正開始圍繞著AI重塑，當前的核心問題是如何讓先進AI足夠普及、可負擔、安全、好用」，「嘉惠所有人和所有機構」。
SpaceX預定12日掛牌交易，Anthropic也已申請IPO，將與OpenAI一同締造IPO的歷史紀錄。
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