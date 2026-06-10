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SpaceX 上市恐排擠資金1.6兆 引發市場劇烈波動

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX將於美東時間12日IPO，外媒披露人氣爆棚，獲大幅超額認購，多家法人各自下單逾百億美元（逾新台幣3,100億元）。 路透
特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX將於美東時間12日IPO，外媒披露人氣爆棚，獲大幅超額認購，多家法人各自下單逾百億美元（逾新台幣3,100億元）。 路透

特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX將於美東時間12日IPO，外媒披露人氣爆棚，獲大幅超額認購，多家法人各自下單逾百億美元（逾新台幣3,100億元）。

考量投資人須調整出售手中其他持股，專家估算，SpaceX引發的「資金排擠賣壓」可能逾500億美元（近新台幣1.6兆元），值季末資產管理業者重新平衡投資組合，恐釀市場劇烈波動。

彭博報導，SpaceX IPO的承銷投銀預定美東時間9日下午4時（台灣時間10日凌晨4時）後，停止接受法人認購，以便在掛牌前評估需求，為SpaceX建議定價。但散戶投資人在期限截止後，仍能透過部分平台申購。

SpaceX預定美東時間11日公布上市價格，12日掛牌交易。該公司以每股135美元發行5億5,560萬股，預計籌資約750億美元，市值將達1.75兆美元，若承銷商行使超額配售選擇權，市值會再衝高。

不過，投資人須調整出售投資組合的其他持股，且那斯達克100指數等指數已調整規則，將快速納入SpaceX，將帶動與該指數連結的被動基金買盤。

專家警告，SpaceX可能引爆沉重的「資金排擠賣壓」。法國巴黎銀行（BNP Paribas）美股衍生性商品策略主管布特爾指出，「很容易就會看到300億美元的被動買盤、散戶追逐，及槓桿指數型基金（ETF）和選擇權的資金流，會迅速造成股票流動性的挑戰」。

布特爾指出，相較於被動資金流，散戶所帶來的衝擊可能更關鍵，推估為籌資購買SpaceX股票，散戶和被動投資人可能共賣出價值500億美元的其他股票，若SpaceX的IPO表現優異，金額還可能再增加，且若槓桿ETF和商品交易顧問（CTA）也加入這股潮流，會觸發重新平衡機制，從而造成更進一步的連鎖效應。

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